Bankalar ikametgahı soramayacak

T24 - Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde adres bilgisine erişebilen kurumlar ve bankalar, kişilerden ayrıca yerleşim yeri ve diğer adres belgesi veya yerleşim yeri ve adres bilgilerine ilişkin başka belge isteyemeyecek.



Bakanlar Kurulu'nun ''Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in yürürlüğe konulması kararına ilişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde adres bilgisine erişebilen kurumlarca ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankalarca kişilerden ayrıca yerleşim yeri ve diğer adres belgesi veya yerleşim yeri ve adres bilgilerine ilişkin başkaca belge istenemeyecek.



Daha önceki düzenlemede bankalar bulunmuyordu. Yine Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde kimlik bilgisine erişebilen kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarca kişilerden ayrıca nüfus cüzdanı örneği veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge de isteyemeyecek.



Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle de söz konusu çocuk bakımevlerinde artık çocuğun nüfus cüzdanı sureti istenmeyecek, T.C. Kimlik numarası beyanı yeterli olacak.





