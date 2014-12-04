'Bankalar için yeni tedbir alacağız'

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bankaların dış borçlarının yüzde 60'ının kısa vadeli olduğunu belirterek, bir ay içinde bankaların daha uzun vadeli kaynakları tercih etmesini sağlayacak bir tedbir alacaklarını söyledi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul'da ekonomi basınıyla bir araya gelen Babacan, iç borçlanmada vadelerin uzadığını, reel sektörün 1-2 yıl vadeli borcunun yüzde 10'un altında olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

"Bankaların dış borcuna baktığımızda yüzde 60 kısa vadeli görüyoruz, yüzde 40 uzun vadeli. Bununla ilgili bir aya tedbir alacağız. Bankaların daha uzun vadeli kaynakları tercih etmesini sağlayacak bir tedbir. Maaliyet farkı var ama bu borç Türkiye'nin maliyet algısını yükseltiyor."

Babacan ayrıca, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu ay içinde, imar uygulamalarının öne çıkacağı şeffaflık paketini açıklayacağını ve günlük geliri 4.30 doların altında olanlar için özel bir programın devreye alınacağını söyledi.

Babacan, Suriyeli sığınmacıların ekonomiye etkisi konusunda ise, "Bugün itibariyle ekonomi üzerinde olumsuz bir etki hissetmiyoruz. O bölgede hangi işadamına sorsanız çok ciddi eleman açığı var. 'Suriye'den gelenler yüzünden bizim vatandaşlarımız işsiz kaldı' gibi bir tablo yok" dedi.