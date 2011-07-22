-BANKALAR GÜMÜŞÜ FARKETTİ İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - Uluslararası piyasada fiyatı giderek artan gümüş, yatırımcısına, son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın ile döviz cinsi yatırım araçlarından daha fazla getiri sağlarken, Türk bankalarının da ilgi alanına girmeye başladı. Fiyatındaki artış, Türk bankalarını gümüş hesaplarına yöneltirken tasarruf sahiplerini de bankalardaki gümüş hesaplarına çekmeye başladı. Şu anda birkaç banka ile sınırlı olan gümüş hesaplarının müşteri sayısı giderek artıyor. Bazı bankaların da bu faaliyet alanına girmesi bekleniyor. Kuveyt Türk Katılım Bankası Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, müşterilerinin bankadaki gümüş hesaplarında 23,5 ton gümüş bulunduğunu ifade ederek, dünya piyasalarındaki gelişmeler sonucunda yatırımcıların yatırım alışkanlıklarının da değişim göstermeye başladığını, olumsuz ekonomik göstergelerin kıymetli metallerin piyasada yeniden baş aktör olarak sahne almasına yardımcı olduğunu söyledi. ABD'den gelen haberler, Avrupa'daki olumsuzluklar, ülke batışlarının oluşabileceği söylentileri ve fiiliyatta gerçekleşen olaylar sonucu avro ve dolara olan güvenin iyice azalmaya, bunun sonucunda da yatırımcıların fiziki olarak var olan ve kıymet ihtiva eden kıymetli metallere yönelmeye başladığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: ''ABD'deki ekonomiyi canlandırmak ve gereken ivmeyi sağlamak amacıyla uygulamaya alınmak istenen parasal gevşeme kararları, daha önce hiç karşılaşılmamış durum olan ABD'nin kredi notunun düşürülme spekülasyonları haberleri, Asya borsalarında el değiştirilen hisse senetlerinin düşen değerleri, ABD'nin bir kaç hafta sonra ödeme aczine düşme ihtimali haberleri ve Yunanistan dışında, negatif faiz oranlarının önümüzdeki yıl da etkili olacağını, Avrupa borç sorunlarının devam etme ihtimallerini de hesaba katarsak bu gibi sebeplerin metaller piyasasını diri tutacağını düşünebiliriz. Ayrıca, altın pek çok hedge fonu ve diğer profesyonel yatırımcıların portföyünde yer alır. Buna karşın gümüş genellikle bu tür portföylerde yer almaz. Bazı yatırımcılar, öngörülerinde 2011'de pek çok fon ve devletlerin gümüşe yatırım yapacağını tahminlerinde bulunuyor. Bazı Wall Street çalışanları gümüşün de tıpkı altın gibi, 'gerçek para' statüsüne yükseleceğini düşünüyor. Yatırımcılar gümüşün, tıpkı altın gibi yükselmeye devam edeceğini hissediyor ve beyaz metale yatırım yapıyorlar. Gümüş fiyatı altınla yakından ilintilidir. Yani gümüş, altını takip eder. Buna karşın beyaz metal, genellikle endüstriyel metallere paralel hareket etmez.'' İrfan Yılmaz, gümüşteki fiyat artışına değinirken, gümüşe yatırımların artarak devam edeceğini, gümüş hesaplarına yatırım yapanlarının sayısında da büyük artışların olacağını tahmin etmenin, hiç de zor bir öngörü olmayacağı anlamını ihtiva ettiğini belirterek, Türkiye'de gümüşün daha çok endüstriyel alanda değerlendirildiğini, en yaygın kullanım alanlarının fotoğrafçılık, kuyumculuk ve elektronik alanında gözüktüğünü, son yıllara kadar da Türkiye'de altın gibi yatırım amacıyla pek kullanılmadığını anlattı. Yılmaz, kıymetli madenler ile ilgili dünyadaki gelişmeler sonucunda artık gümüşe de yatırım aracı gözüyle bakıldığını, gümüşün altına göre daha ucuz, yaklaşık olarak 45 kat daha az bir fiyatının olmasının da gümüş alımlarını, yatırımlarını yatırımcılar gözünde kolaylaştırdığını, Türkiye'de de gümüş yatırımlarının yeni yeni oluşmaya başladığını, vatandaşların ekonomik göstergeleri takip ederek kendilerine farklı, kazançlı kanal arayışına geçtiğini, artan gümüş fiyatları ile Türkiye'de de özellikle bankaların geliştirdiği gümüşe dayalı hesaplar ve yatırım ürünleri ile gümüş yatırımlarının çeşitlenerek arttığını söyledi. İrfan Yılmaz, ''Özellikle altın fiyatlarındaki aşırı yükselişler neticesinde vatandaşların takı amacıyla gümüşe yöneldikleri de takı üreticileri tarafından belirtilmektedir. Bu gibi gelişmelerle takı piyasası önde gelenlerinin görüşleri doğrultusunda ilerde altın takı alabilecek kişi sayısı azalacak ve takı takmak isteyenler de gümüşe yönelecek gibi beklentiler de gümüşe yatırımların artmasını hızlandırmıştır'' diye konuştu. -''DİĞER BANKALARIN DA BU FAALİYET ALANINA GİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ''- Türkiye Finans Katılım Bankası Kişisel Bankacılık Müdürlüğü Portföy Yöneticisi Alper Kandemir de bankada gümüş hesabının Aralık 2010'dan beri uygulandığına işaret ederek, yaklaşık 600 müşterilerinin gümüş alım satımı yaptığını ve bankanın yaklaşık 4 bin 556 kilo gümüş portföyü bulunduğunu bildirdi. Kandemir, ''Yaklaşık 15 bankanın ürün gamında bulunan gümüş hesabına olan ilgide bir artış gözlüyoruz. Bankalar kıymetli madenin alım ve satımından elde ettikleri komisyon kadar, uluslararası piyasada yönettikleri portföylerden de kazanmaktadır. Dolayısıyla diğer bankaların da bu faaliyet alanına gireceğini düşünüyoruz'' şeklinde konuştu. -TEB, GÜMÜŞ HESABI ÇIKARTMAYA HAZIRLANIYOR- TEB Altın Bankacılığı Satış Direktörü Selami Erten ise son yıllarda emtialara olan ilgi ve gümüşün yatırım aracı olarak ciddi talep görmesi nedeniyle TEB'de gümüş hesabı ürününün piyasaya sunulmasına karar verildiğini, gümüşün, genellikle fiyat seyri altın ile paralel gitmekle beraber altına göre ucuz olduğu için bazı zamanlarda fiyat hareketlerinin aşağı veya yukarı yönlü daha sert olabildiğini ve yatırımcıların ilgisini çekmeye başladığını, bu amaçla ürün çeşitliliği bakımından alternatif yatırım aracı olarak müşterilere sunulabileceğini söyledi. Erten, kıymetli maden hesaplarında altın depo hesabından sonra gümüş hesabının da hayata geçmesiyle yeni müşteri ediniminin artacağını ve mevcut müşterilere de alternatif bir yatırım aracı sunmuş olacaklarını bildirdi.