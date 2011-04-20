-BANKALAR BİRLİĞİ'NE HÜSEYİN AYDIN SEÇİLDİ İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığına Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın seçildi. TBB'den yapılan yazılı açıklamada, Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısında, Birlik Statüsünün 15. maddesine göre yapılan seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hüseyin Aydın'ın seçildiği bildirildi. -ÖZGEÇMİŞİ- Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 1959 yılında Borçka/Artvin'de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nden mezun olan Aydın, meslek hayatına Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Aynı kurumda, Müfettiş, Daire Başkanı, Duisburg/Almanya Temsilciliği ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 28 Mart 2003-13 Nisan 2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğinin yanı sıra 28 Nisan 2004-12 Kasım 2004 tarihleri arasında mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Aydın, 14 Nisan 2005-31 Mayıs 2005 tarihleri arasında Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. Aydın, 31 Mayıs 2005 tarihinden itibaren Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görevini sürdürüyor. Uzbekistan-Turkish Bank Denetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Macaristan Halk Bankası, Fintek A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Hüseyin Aydın, halen Halk Sigorta A.Ş. ile Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Aydın, Almanca biliyor.