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Ekonomi

Bankalar Birliği'nden 'Kart aidatı' açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği, Yargıtay’ın ilgili kararında, kredi kartı üyelik ücretinin yasal dayanağının bulunmadığını iddia etti

15 Mart 2012 21:02

 

T24 - Türkiye Bankalar Birliği Kredi kartı üyelik ücretinin, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca, kredi kartı üyelik sözleşmesine göre alındığını ve yasal dayanağının mevcut olduğunu bildirdi. 
 
Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda yer alan değerlendirmelerde, Yargıtay’ın bir kararının gerekçe gösterilerek, kredi kartı üyelik ücreti alınmasının yasal olmadığı, ödenmişse de geriye yönelik talep edilebileceğinin iddia edildiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: 
 
”Bu iddia doğru değildir. Yargıtay’ın ilgili kararında, kredi kartı üyelik ücretinin yasal dayanağının bulunmadığına ilişkin bir değerlendirme yer almamaktadır. Kredi kartı üyelik ücreti, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca, kredi kartı üyelik sözleşmesine göre alınmaktadır. Dolayısıyla yasal dayanağı mevcuttur. Yargıtay’ın yerleşik kararları da bu yöndedir. 
 
Sonuç olarak, ilgili Yargıtay kararı, kredi kartı üyelik ücretinin alınamayacağı veya alınmış ise iade edilmesi iddialarına dayanak olamaz.” 
 
 

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