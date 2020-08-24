Bankalar Birliği'nden tavsiye kararı: Bankalar Giresun'daki vatandaşlara borçların ödenmesi ve ertelenmesinde kolaylık sağlamalı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), sekiz kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketini yaşayan Giresun’da vatandaşların bankalara olan borçlarının ödenmesi, ertelenmesi ve finansman olanağı sağlanması için gerekli kolaylıkların gösterilmesi için üyelerine tavsiye kararı yolladı.

TBB’den yapılan duyuruda, birliğin yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda afet bölgesinde yaşanan ‘muhtelif’ sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulmasının da görüşüldüğü aktarıldı.

Bunun için bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması için üyelerine tavsiyede bulunan TBB, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile eş güdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmaların değerlendirildiğini açıkladı.

'Finansman olanakları sağlansın'

TBB’den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: "Yönetim Kurulumuz, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelerimize tavsiyede bulunulmasına; mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/iş yeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir."