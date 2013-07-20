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Ekonomi

Bankalar beş kalemdeki ücretlerden vazgeçti

BDDK'nın bankalar ile uzun süredir sürdürdüğü görüşmeler sonuç verdi. Bankalar komisyon ve ücretlerinden 5'inin kaldırılmasına onay verdi

20 Temmuz 2013 13:31

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu(BDDK)'nın bankarla ilk pazarlıklarda tüketicinin lehine beş geri adım atıldı. Bankalar, zorunlu hayat sigortası, kiralık kasa ziyret üreti, bozuk para değiştirme ücreti, konut kredisinde ipotek kaldırma ücreti ve işletimsizlik( hesabı hiç kullanmayanlardan alınan) ücretinden vazgeçti.

Asıl merak edilen, havale, EFT, dosya ve istihbarat ücretleri gibi 20 madde ise bankaların üst ücret sınırı belirleyerek, BDDK'ya gönderdiği fakat BDDK'nın bu sınırı az bulduğu ve bankalara yeni bir sınır belirlemesi için geri gönderdiği öğrenildi. BDDK'nın belirtilen 20 maddede mâliyet belirlemeye çalıştığı ve belirlenen mâliyetin üstüne yüzde 10 kadar kâr marjı ekleyip yeni tarifeyi belirleyeceği bankacılık kaynaklarınca kaydediliyor.

Milliyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, alan habere göre bankalar ile BDDK arasında en büyük pazarlık konularından biri de kart ücreti. Edinilen bilgiye göre kişi başına 200 lirayı bulan kredi kartı ücretlerinin daha makul seviyeye çekilmesi için BDDK, bankalara bastırıyor. BDDK’nın hedefi bu rakamın yarı yarıya aşağıya çekilmesi

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