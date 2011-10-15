-Bankalar bayram kredisi yarışında KONYA (A.A) - 15.10.2011 - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bankalar, düzenledikleri kampanyalarla tüketicilere düşük faizli cazip kredi seçenekleri sunuyor. Faiz oranlarının yanıltıcı olabileceği uyarısında bulunan Tüketiciler Birliği, tüketicilere, kredi alırken toplam maliyeti dikkate almalarını öneriyor. Müşterilerine ''bayrama özel'' kredi vermek için adeta birbirleriyle yarışa giren, kredi kampanyalarını artıran ve çeşitlendiren bankalar, bayram kredi paketlerinde miktarın yanı sıra vade, faiz ve dosya masrafları için de uygun seçenekler sunuyor. ''Geleneksel bayram kredisi kampanyası'' ile müşterilerine avantajlı kredi kullanma fırsatı sunan İş Bankası'nın 4 Kasım 2011 tarihine kadar geçerli olacak kampanyasında, tüm ücretli çalışanlar, serbest meslek sahipleri ile emekliler, 12 ay vadeye kadar aylık yüzde 0,70 faiz oranıyla 5 bin lira kredi kullanabilecek. Kampanya dönemi içinde, 30 bin lira ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,35 faiz oranıyla nakit kredi kullanma fırsatı da sunuluyor. Üstelik ''Maksimum İhtiyaç Paketi'' sahibi olanlar, geleneksel bayram kredisinden masraf ya da faiz indirimi ile yararlanabiliyor. ''Erken gelen bayram kredisi'' sloganı ile geleneksel bayram kredisi kampanyasını duyuran Halkbank, 24 ay vadede 10 bin liraya kadar yüzde 1,19 faiz oranından, 48 ay vadede 15 bin liraya kadar 1,29 faiz oranından yararlanma imkanı tanıyor. Banka ayrıca 2 ay taksit erteleme, aylık eşit taksit, 3 ayda bir eşit taksit, serbest ödeme, yıllara göre artan taksit, azalan taksit gibi ödeme seçenekleri ile de dikkati çekiyor. -Garanti ve Yapı Kredi- Garanti Bankası da 12 ay vadeye kadar yüzde 0,59 faizle 5 bin lira, 60 ay vadeye kadar yüzde 1,33 faizle 200 lira ile başlayan ve sonraki yıllar artan taksitlerle 10 bin lira kredi veriyor. Banka ayrıca 50 bin liraya kadar ve 60 aya varan vadelerle isteyene dosya masrafsız kredi imkanı sunuyor. Yapı Kredi de Kurban Bayramı'nda müşterilerine günde 7 liradan başlayan taksitlerle 7 bin lira Bayram Kredisi sunduğunu duyurdu. Kampanyadan faydalanmak isteyenler www.kredisimdi.com.tr, Yapı Kredi ATM'leri aracılığıyla veya SMS yoluyla ''Bireysel (boşluk) TCKN (boşluk) Aylık Net Gelir'' yazıp 4411'e SMS atarak başvuruda bulunabiliyor ve 3 dakika içinde kredi başvurusuna yanıt alabiliyor. -Şekerbank ve Ing Bank- Şekerbank ise müşterileri için 3 farklı bayram kredisi hazırladı. Şekerbank'ı tercih edenler, 12 ay vadeye kadar yüzde 0,99'dan başlayan aylık faiz oranları ile 5 bin lira, 24 ay vadeye kadar yüzde 1,19'dan başlayan faiz oranları ile 30 bin lira kredi kullanılabiliyor. Üstelik banka, kredi ödemesine 3 ay sonra başlama imkanı tanıyor. Bayram kredisi için Vakıfbank'ı tercih edenler, 12 ay vadeye kadar aylık yüzde 0,65, 60 ay vadeye kadar yüzde 1.25 aylık faiz oranıyla 5 bin lira kredi kullanabilecek. ING Bank'ın ''Mini Bayram Kredisi'' kampanyası ile 5 bin liraya kadar olan acil nakit ihtiyaçları, 12 ay vadeye kadar, yüzde 0,39'dan başlayan faiz oranları ile karşılanabilecek. Banka, 5 bin liraya 60 ay vadeye kadar 1,29 faiz oranı uyguluyor. -Tüketiciler Birliği uyarıyor- Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her bayram olduğu gibi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi de bankaların kredi verme yarışına girdiğini söyledi. Bankaların düşük faizli kredi vaatlerine kanmamak gerektiğini ifade eden Dinç, rakamların aldatıcı olabileceğini iddia etti. Dinç, çoğu bankanın ''bayramda krediniz bizden, sıfır faizli kredi veriyoruz'' dediğini belirterek, şunları kaydetti: ''Sıfır faizli kredi diyorlar ama 5 bin lira kredi alan bir kişinin cari hesabına 4 bin 500 lira yansıyor. Dosya masrafı, komisyon gibi çeşitli adlar altında kesinti yapıyorlar. Yine müşteriye sormadan hayat sigortası, ferdi kaza sigortası gibi çeşitli sigortalar yapıyorlar. Bunun mecburi olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle vatandaşların bu gibi kampanyalarda yanıltıcı ibarelere karşı dikkatli olması gerekiyor. Faiz oranları yanıltıcı olabilir, kredi alırken mutlaka toplam maliyet dikkate alınmalı. Kredi kullanacaklar, banka çalışanına toplam maliyeti sormadan kesinlikle imza atmamalı.'' Sadece bir bayramı sorunsuz geçirmek için 60 ay vadeye kadar kredi kullanmanın çok mantıklı olmadığını da ifade eden Dinç, ''Bir bayram rahat geçiriliyor ama diğerleri sıkıntılı oluyor. 60 ayda 10 dini bayram var. Yine Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü ve evlilik yıldönümü gibi çok sayıda özel gün var. Bu nedenle tüketicilere kredi kullanırken çok iyi düşünmelerini şiddetle tavsiye ediyorum'' dedi.