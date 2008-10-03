T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bankalar batınca çelik kasa satışları patladı

Bankalara duyulan güven küresel kriz sonucu yerini kuşkuya bıraktı. ABD’de birçok mevduat sahibi birikimlerini bankadan çekip, çelik kasalara koyuyor.

03 Ekim 2008 03:00

Bankaları vuran küresel kriz, mevduat sahiplerini evlerine çelik kasa almaya yöneltti. Çelik kasa satışları patlarken, birçok mevduat sahibi bankadan parasını çekip çelik kasalara koyuyor.

Küresel kriz, ardı ardına bankacılık devlerini yutmayı sürdürüyor. Son olarak perakende bankacılık devi Wachovia'nın Wells Fargo ile birleşeceği açıklandı. Krizin başından bu yana Bear Stearns ve Merrill Lynch devlet zoruyla başka bankalara satıldı. Lehman Brothers iflas etti. Sigorta devi AIG'yi ABD hükümeti kurtardı. Mortgage devleri Fannie Mae ve Freddie Mac kamulaştırıldı. Morgan Stanley ve krizin altın çocuğu Goldman Sachs, mevduat bankasına dönüşmek zorunda kaldı.

Güven yerine kuşkuya bıraktı

Avrupa'da Fortis kamulaştırılırken, Dexia likidite enjeksiyonuyla kurtarılabildi. Durum böyle olunca, tüm dünyada bankacılık sektörüne olan güven yerini kuşkuya bıraktı. Hangi bankanın batacağının bu kadar belirsiz olduğu bir ortamda, parasını bankalara yatıran tüm mevduat sahipleri açısından soru işaretleri uyanmaya başladı. Tüm dünyada mevduat garantileri yukarı çekilmeye başlandı.

ABD'de 50 bin dolar olan mevduat garantisi yeni kurtarma paketinde 250 bin dolara çekiliyor. İngiltere'de 35 bin paund olan garanti 50 bin paunda çıktı. İrlanda tamamen mevduat garantisi getirdi.

Çelik kasa siparişleri bitmiyor

Ancak tüm bu önlemler mevduat sahiplerinin kendini güvende hissetmesine yetmedi.
Bloomberg'ün haberine göre, ABD'de çelik kasa satışları patladı. Birçok mevduat sahibinin bankalardan çektiği mevduatı evlerindeki çelik kasalara koymaya başladıkları ifade ediliyor.
Ortalama 700 dolardan satılan çelik kasaların internet üzerinden siparişlerinde teslim süresinin bir aya çıktığı belirtiliyor.

Son altı ay içinde çelik kasa satışlarının yüzde 30 arttığı belirtiliyor. Türkiye'de de bankacılık krizinin ileri safhaya ulaştığı 2001 yılında çelik kasa satışlarında patlama yaşanmıştı.
Bankalardan paralarını çeken birçok mevduat sahibi, evlerine yaptırdığı çelik kasaları kullanma yoluna gitmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24