Bankalar batınca çelik kasa satışları patladı

Bankaları vuran küresel kriz, mevduat sahiplerini evlerine çelik kasa almaya yöneltti. Çelik kasa satışları patlarken, birçok mevduat sahibi bankadan parasını çekip çelik kasalara koyuyor.



Küresel kriz, ardı ardına bankacılık devlerini yutmayı sürdürüyor. Son olarak perakende bankacılık devi Wachovia'nın Wells Fargo ile birleşeceği açıklandı. Krizin başından bu yana Bear Stearns ve Merrill Lynch devlet zoruyla başka bankalara satıldı. Lehman Brothers iflas etti. Sigorta devi AIG'yi ABD hükümeti kurtardı. Mortgage devleri Fannie Mae ve Freddie Mac kamulaştırıldı. Morgan Stanley ve krizin altın çocuğu Goldman Sachs, mevduat bankasına dönüşmek zorunda kaldı.



Güven yerine kuşkuya bıraktı



Avrupa'da Fortis kamulaştırılırken, Dexia likidite enjeksiyonuyla kurtarılabildi. Durum böyle olunca, tüm dünyada bankacılık sektörüne olan güven yerini kuşkuya bıraktı. Hangi bankanın batacağının bu kadar belirsiz olduğu bir ortamda, parasını bankalara yatıran tüm mevduat sahipleri açısından soru işaretleri uyanmaya başladı. Tüm dünyada mevduat garantileri yukarı çekilmeye başlandı.



ABD'de 50 bin dolar olan mevduat garantisi yeni kurtarma paketinde 250 bin dolara çekiliyor. İngiltere'de 35 bin paund olan garanti 50 bin paunda çıktı. İrlanda tamamen mevduat garantisi getirdi.



Çelik kasa siparişleri bitmiyor



Ancak tüm bu önlemler mevduat sahiplerinin kendini güvende hissetmesine yetmedi.

Bloomberg'ün haberine göre, ABD'de çelik kasa satışları patladı. Birçok mevduat sahibinin bankalardan çektiği mevduatı evlerindeki çelik kasalara koymaya başladıkları ifade ediliyor.

Ortalama 700 dolardan satılan çelik kasaların internet üzerinden siparişlerinde teslim süresinin bir aya çıktığı belirtiliyor.



Son altı ay içinde çelik kasa satışlarının yüzde 30 arttığı belirtiliyor. Türkiye'de de bankacılık krizinin ileri safhaya ulaştığı 2001 yılında çelik kasa satışlarında patlama yaşanmıştı.

Bankalardan paralarını çeken birçok mevduat sahibi, evlerine yaptırdığı çelik kasaları kullanma yoluna gitmişti.

