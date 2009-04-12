Bankalar artık KOBİ’lere odaklanmalı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç, bankaların KOBİ'lere odaklanması gerektiğini ifade etti.



Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, bankaların, sözde değil somut anlamda reel sektörün yanında olması ve KOBİ'lere odaklanması gerektiğini ifade ederek, bazı bankaların, özellikle de kamu ve katılım bankalarının KOBİ'ler ile imzaladıkları kredi anlaşmalarının ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını bildirdi.



Özgenç, esnaf, sanatkâr ve KOBİ'lerin günümüzde ciddi anlamda nakit sıkıntısı çektiğini vurgulayarak, açıklamasında "Amacımız ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki KOBİ'leri ayakta tutmak ve ülke ekonomisine dinamizm kazandırmaktır" ifadesine yer verdi.



Nurettin Özgenç, Türk ekonomisinin neredeyse yüzde 99'unu oluşturan KOBİ'lere, bankaların, finansman desteği vererek onlara rahat hareket etme fırsatı oluşturulmasını istediklerinin altını çizerek, KOBİ'leri sadece sözde değil, somut olarak da desteklendiğini göstermenin en önemli aracın onları rahatlatacak uygun finansman desteği olduğunu belirtti.



KOBİ'lere özel kredi paketlerinin oluşturulup aktif hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Özgenç, şunları kaydetti:



"Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ve sayıları 2 milyon dolayında olduğu sanılan KOBİ'lere yönelik iddialı bir çalışma ile ekonominin lokomotifi KOBİ'lerimizin hızlı trene dönüştürülmesi lazım ki, ihracatımızın artmasına katkı sağlasın.



Bankalar arası rekabetin olduğu bu dönemde, bankaların, eskiye nazaran KOBİ'lere faydası muhakkak var, ama vatandaşlarımıza kredi kartları hesapsızca dağıtıldı, kart kullanıcılarının da bol keseden harcamasıyla piyasalarda tıkanma noktasına gelindi ve orada sorunlar baş gösterdi. Bundan dolayı ödeme güçlüğüne düşüldü ve alışveriş kesildi. Nihai tüketici yeni bir kredi talep etmeyince işletmelerde üretmiyor, üretmediği için de küçülmeye başladılar. Burada esas durum nihai tüketicidir. Tüketicinin talep gücünün harekete geçilmesi gerekir ki, normal döngü yeniden başlasın."

