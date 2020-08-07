Bankalar aktif rasyosunun gevşetilmesini istedi, BDDK makul karşıladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in, banka yöneticileriyle yaptığı toplantıda, aktif rasyosunun gevşetilmesi konusunda fikir birliğine varıldığı belirtildi.

BloombergHT'nin haberine göre bankalar bu yöndeki taleplerini Bankacılık Düzeneleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) iletti, BDDK da bu talepleri makul karşıladı.

BDDK'nın, çok uzun olmayan bir sürede sistemi rahatlatmak adına, kendi düşündüğü değişiklikleri de ekleyerek, bankaların bu talepleri ile ilgili düzenleme yapması bekleniyor.

Aktif rasyosu nedir?

BDDK tarafından bankaları daha fazla kredi vermeye ve daha fazla devlet tahvili almaya zorlamak için getirilen rasyo, bu adımları atmayan bankalara para cezası öngörüyor.