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Ekonomi

Bankalar 500 euroluk banknotları artık kabul etmiyor

Avrupa Merkez Bankası, 2018'de 500 Euro'luk banknot basmaya son verecek

29 Haziran 2017 15:04

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 2018'de arzına son vereceği 500 euroluk banknotlar, son günlerde Türk bankalarının ve vatandaşların kâbusu olmuş durumda.

Terörizmin finansmanı ve kara para aklamaya karşı mücadele amacıyla Avrupa Merkez Bankası’nın geçen yıl aldığı kararla 2018 yılında arzına son verilecek olan 500 euroluk banknotlar, son günlerde Türk bankalarının ve vatandaşların kâbusu olmuş durumda. 

Türkiye'de halihazırda bankaların tamamına yakını ve döviz bürolarının birçoğu artık 500 euroluk banknot kabul etmiyor. Bunun sebebi Türkiye piyasasında çok sayıda sahte 500 euroluk banknot olması iddiası.

 

Para sayma cihazları tanımıyor

 

Piyasadaki sahte banknotların gerçeği ile bire bir aynı olduğunu ve sahte para tanıyan makinelerin bile bunu ayırt edemediğini belirten bankalar, 500 euroluk banknotları kabul etmiyor. Aynı gerekçe ile döviz büroları da bu banknotları bozmaya yanaşmıyor. Hal böyle olunca da elinde 500 euroluk banknot olan vatandaşlar mağdur durumda kalıyor.

 

Sahtesi en çok basılan paralardan

 

Bazı bankalar ise uzun yıllardır müşterisi olan vatandaşların para bozma taleplerini anca banknotların seri numaralarını imza karşılığı almak kaydıyla bozuyor. Bazı bankaların bu sorunu aşmak için şubelerine yeni nesil para tanıma cihazları almaya başladığı ve tüm şubelerin para tanıma cihazlarını değiştirmeye başladıkları öğrenildi. Bilindiği gibi 500 euro, dünya genelinde nominal değeri en yüksek olan banknot. 500 euro, 100 ABD doları ile birlikte dünyada en çok sahtesi basılan para olarak biliniyor.

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500 Eurobankalar

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