Bankalar 2020'de 173 milyon dolar daha az kâr etti

BDDK bankacılık sektörünün 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 2020 yılında bankacılık sektörünün kârı yıllık yüzde 22’lik artış ile 60 milyar TL’ye ulaşırken özsermaye kârlılığı yüzde 11 seviyelerinde gerçekleşti.

Çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 14.5, toplam sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18.8 seviyesine ulaşan bankacılık sektörünün takipteki krediler için ayırdığı karşılık oranı da yüzde 75 ile 2019 sonuna göre 10 puan artış gösterdi.

Eski bankacı Erol Taşdelen, Bankavitrini.com sitesinde yayınlanan yazısında bankacılığın kârının dolar bazında gerilediğine dikkat çekti. Taşdelen, "Sektörün dolar bazında 2020 net kârı 8 milyar 68 milyon dolar. Bankacılık sektörü 2019 yılına göre 173 milyon dolar daha az net kâr açkladı" dedi.