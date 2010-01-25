Bankalar 10 bin yeni personel alacak

T24 - Türkiye'de bankacılık sektöründe bu yıl 400'ün üzerinde şube açılacağı tahmin ediliyor. Bunun sektör içinde genel müdürlük kadrolarındaki büyümenin etkisiyle 10 bin kişinin üzerinde yeni istihdam sağlayacağı düşünülüyor.





Türkiye Bankalar Birliği'nin Aralık 2009 raporuna göre, geçen yılın son çeyreği itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı, son bir yılda 246 adet, Temmuz-Eylül 2009 dönemine göre ise 141 adet artarak 9 bin 36'ya ulaştı.



Son çeyrekte mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 281 olarak gerçekleşti.

Bu rakam, kamusal sermayeli mevduat bankalarında 843, özel sermayeli mevduat bankalarında 399, yabancı sermayeli bankalarda ise 122 oldu.



Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı, son bir yılda 805 kişi, Temmuz-Eylül 2009 dönemine göre 1.642 kişi artarak 172 bin 403'e yükseldi.



İş Bankası:



Bu yıl İş Bankası, yeni şube açılışı konusunda sektörde 2008 yılından daha düşük seviyede olmakla birlikte 2009 yılının üzerinde bir performans gösterileceği beklentisi taşırken, 2010 yılında banka 60-70 şube açmayı planlıyor.



İş Bankası, işe alınacak kişi sayısını bankanın işlem hacimleri ve şubeleşme süreçleri doğrultusunda belirlerken, bu anlamda 2010 yılında asgari bin kişilik işe alım planı yaptı.



Halkbank:



Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki varlığını güçlendirmek isteyen ve şubeleşme ile insan kaynağı yatırımlarını bu doğrultuda gerçekleştirecek olan Halkbank, 2009'da açılanlarla birlikte toplam şube sayısını 668'e ulaştırırken bu yıl en az 45-50 civarında şube açmayı düşünüyor.



Eylem planlarının en önemli maddelerinden birinin "çalışanlarla birlikte sektörün önemli oyuncularından olmaya devam etmenin" oluşturduğunu ve nitelikli işgücü için gerekli gördükleri alanlarda işe alımlara devam edeceklerini belirten Halkbank, 2010 için ilk etapta bin 250 yeni çalışanı aileye katmayı planlıyor.



Şekerbank:



Türkiye'nin 70 ilinde 184 ilçede 256 şube ile hizmet veren ve geçen yıl 6 yeni şube açan Şekerbank'ın ise önümüzdeki 3 yıl içinde 300 şubeye ulaşma hedefi var.



Ülke genelindeki 256 şubenin yüzde 62'si Anadolu'da bulunan, 30 yaş üzerinde 80 ve 40 yaş üzerinde ise 30 şubesi bulunan Şekerbank, bulunduğu yörelerde "uzun yıllar var olma gücünü pekiştirerek Anadolu'daki gücünü daha da artırmayı", bu doğrultuda ağırlıklı olarak Anadolu'da bulunan şubelerin sayısını artırmayı hedefliyor.



Şekerbank olarak ihtiyaçlarını öncelikle kendi içinden karşılayan banka, Anadolu'da ağırlıklı olarak açtıkları yeni şubeler için kısıtlı sayıda olsa da yöresel istihdam imkanı sağladığını düşünüyor.



Yapı Kredi:



Yapı Kredi, bu yıl 60 şube açmayı ve büyümelerine paralel olarak iştirakler dahil olmak üzere toplam bin kişiyi işe almayı planlıyor.



Garanti Bankası:



Garanti Bankası ise 2010 yılında yaklaşık 80 yeni şube açarak 875 şubeye ulaşmayı, yeni açılan şubelerin yaratacağı istihdamla birlikte, şu anda 16 bin 799 olan çalışan sayısını da 700 civarında artırarak 17 bin 500'e ulaştırmayı hedefliyor.



Finansbank & Denizbank:



Finansbank'ın planlarında ise bu yıl 50 yeni şube açılışı yapmak ve bin 500 çalışanı kendi bünyelerine dahil etme varken, Denizbank 25 şube daha açmayı ve 850 yeni işe alım yapmayı öngörüyor.



Bazı bankaların bu yıl alacakları personel sayısı ile açacakları şube sayıları şöyle:

Banka Adı - Personel - Şube Sayısı

İş Bankası 1.000 60-70

Halkbank 1.250 45-50

Yapı Kredi 1.000 60

Garanti 700 80

Finansbank 1.500 50

Denizbank 850 50

Şekerbank - 44