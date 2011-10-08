-Ban: Kadınların gücünün ispatı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 07.10.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Nobel Barış Ödülünü 3 kadının kazanmasının ''kadınların gücünün ispatı'' olduğunu söyledi. Genel Sekreter Ban, yaptığı açıklamada, Nobel Barış Ödülünü Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee ve Tawakkul Karman'ın paylaşmasından büyük memnuniyet duyduğunu açıklayarak bu 3 kadın liderin ödülü almalarının, kadınların dünyada barış ve güvenliğin, insan haklarının ve kalkınmanın ilerlemesinde ne kadar hayati rol aldıklarını bir kez daha gösterdiğini belirtti. Kuzey Afrika'da, Ortadoğu ve bu bölgelerin de ötesinde kadınların adalet ve demokrasi istedikleri yönündeki seslerinin tüm dünyada duyulduğunu söyleyen Ban, kadınların artık toplumlarda giderek daha fazla lider rolü oynadıklarının, yerel, ulusal ve küresel düzeyde daha fazla karar vericiler arasında olduklarının görüldüğünü kaydetti. Ban, BM'de görev yapacağı ikinci 5 yıllık dönemde kadınların güçlendirilmesine özel önem vereceğini belirterek Nobel Barış Ödülü alan Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee ve Tawakkul Karman'ı gönülden kutladığını ifade etti. BM Genel Kurul Başkanı Abdülaziz El Nasır da açıklama yaparak 3 cesur kadının ödüle layık görülmesinin, dünyada kadınların güçlendirilmesi, insan hakları, barış ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için çalışan milyonlarca kişiye esin verdiğini belirtti. BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Helen Clark da yaptığı açıklamada, Sirleaf, Gbowee ve Karman'ı kutlayarak bu 3 kadının dünyada kadınların lider olarak neler yapabileceklerini gösterdiğini, herkese örnek olduklarını söyledi.