Bankadan çıkanların paralarını gasp eden çete çökertildi

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ ve İstanbul\'da bankalardan çıkan kişileri takip edip paralarını gasp ettikleri belirlenen çetenin 9 üyesi gözaltına alındı.

Polis, Kocaeli\'nin Darıca ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul\'un Tuzla İlçesi\'nde suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Bankadan ayrılan kişileri takip edip paralarını gasp eden, araç camlarını kırarak hırsızlık yapan, araçlara kasten çarpıp kaza görünümü vererek vatandaşların paralarını çalan 9 şüpheli, özel harekat polislerinin de katıldığı, İstanbul Sancaktepe ve Pendik\'te düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Kesinleşmiş cezaları ve çok sayıda hırsızlık, gasp ve yağmalama suçlarından sabıkaları bulunan V.P., E.P., M.P., E.A., S.P., H.P., E.Ş., H.K. ve D.P. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 58 kurşun, 2 av tüfeği ile 37 av fişeği, 2 kuru sıkı tabanca, 1 hassas tartı ile 220 gram esrar, 91 bin 270 lira para ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından 9 şüpheli, \'suç işlemek için örgüt kurmak, örgüte üye olmak, yağma, kapkaç, otodan hırsızlık ve mala zarar verme\' suçlarıyla adliyeye sevk edildi.



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