Bankadan çıkanları takip edip, paralarını çalan kapkaççılar yakalandı

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, banka ve tapu müdürlüğünden çıkanları takip ederek kapkaç yapan 2 şüpheli, Ankara ve Kırıkkale\'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Dilovası ilçesinde geçen 27 Ekim\'de Ş.M. (19) ve S.M. (18), bankadan çıkan A.U.\'yu (49), takibe aldı. A.U.\'nun aracını yol kenarında durdurmasını fırsat bilen Ş.M. ve S.M., içerisinde 300 bin lira bulunan çantayı çaldı. Şüpheliler, 14 Kasım\'da da Darıca\'da Tapu Müdürlüğü\'nden çıkan B.E.\'yi takip etti. B.E. otomobilini bir dükkânın önüne park etti ve para dolu çantasını araçta bırakarak arkadaşının yanına gitti. Otomobilin camını kıran Ş.M. ve S.M., içinde 65 bin lira bulunan çantayı çalıp, kaçtı.

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların gerçekleştiği yerlerdeki güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kapkaç olaylarının ardından başka illere gittiklerini belirleyen polis, Ş.M.\'yi Ankara\'da, S.M.\'yi ise Kırıkkale\'de düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelilerin aynı suçlardan 20\'den fazla kaydı bulunduğu öğrenildi. Kocaeli\'ye getirilen 2 şüpheli Gebze Adliyesi\'ne sevk edildi.



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