Bankadan çektiği krediyi ödeyemeyin işçi yaşamına son verdi

Antalya'nın Manavgat İlçesi’nde inşaat ustası 32 yaşındaki Ahmet Bayar, bankadan çektiği krediyi ödeyemeyince otomobilinde av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

Manavgat’ın Emek Camii yakınlarında iftar saatinde bir otomobilden silah sesi geldiğini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ahmet Bayar'ın sürücü koltuğunda oturduğu plakalı otomobilin içinde av tüfeğiyle başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Ahmet Bayar’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından morga konuldu.

Kredi borçlarını ödeyemedi

Evli ve 2 çocuklu Ahmet Bayar’ın inşaatlarda ustalık yaptığı belirtildi. Bayar’ın özel bir bankadan kredi çektiği ve bir süre önce ekonomik olarak sıkıntı yaşamaya başladığı belirtildi. Son 3 aydır kredi borçlarını ödeyemeyen Bayar’ın sıkıntılarını yakınlarıyla paylaştığı ancak borçları nedeniyle iyice bunalıma girdiği iddia edildi. (DHA)

