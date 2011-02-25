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Ekonomi

Bankada para unuttunuz mu?

Türkiye'de faaliyet gösteren 20 bankada, 249 bin 455 hesap sahibinin, unutulmuş binlerce lirası bulunuyor.

25 Şubat 2011 02:00

T24 - Türkiye'de faaliyet gösteren 20 bankada, 249 bin 455 hesap sahibinin, unutulmuş binlerce lirası bulunuyor. Bankalar, son 10 yılda işlem yapılmayan ''zaman aşımına'' uğrayan hesaplar için ilanla müşterilerine uyarıda bulunuyor.

Bankalar Kanunu’na göre 10 yıl sonra zaman aşımına uğrayacak olan bu paralarla ilgili listeleri halen internet sitelerinde yayınlayan bankalar, 15 Mayıs 2011’den sonra alınmayan paraları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredecek. Banka duyurularından yapılan derlemeye göre, 20 bankada yıldır işlem görmeyerek zaman aşımına uğrayan hesap sayısı 249 bin 455’e ulaştı.




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