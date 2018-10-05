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Bankada alarm çalınca yangın paniğine kapıldılar

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, banka şubesinin çalan yangın alarmı, çalışanlar ile çevredekiler arasında paniğe yol açtı

05 Ekim 2018 16:10

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, banka şubesinin çalan yangın alarmı, çalışanlar ile çevredekiler arasında paniğe yol açtı. İtfaiye ekibi, mazgalda biriken atık kağıtların, söndürülmeyen sigara izmaritinden yandığını, çıkan dumanın alarmın çalmasına neden olduğunu belirledi.
Olay, öğle saatlerinde, İncilipınar Mahallesi\'ndeki kamu bankasının şubesinde meydana geldi. Şubede yangın alarmı çalınca paniğe kapılan çalışanlar ile çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Etrafı yanık kokusu da sararken, ihbarla gelen itfaiye ekibi, araştırma başlattı. Bankanın içinde ve dışında araştırma yapan ekipler, duvarın altındaki mazgalda duman görüp, yanık kokusu aldı. Bunun üzerine bankanın bulunduğu binanın otoparkı incelendi. Yapılan araştırmada; mazgalda biriken atık kağıtların, söndürülmeyen sigara izmaritinden yandığı, çıkan dumanın ise alarmın çalmasına neden olduğunu belirlendi. İtfaiye görevlileri, çevredekilerden kovayla istedikleri suyu mazgaldan dökerek, tutuşan kağıtları söndürdü. 

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