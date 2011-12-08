Bankacının İngilizce isyanı

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Çeviri oluyor ama Türkçe



Faiz koridoru Türk icadı



Radikal'in haberine göre, Merkez Bankası ilk olarak 4 Mayıs’ta ekonomistlerle bir araya gelmeye başladı. Toplantılar İstanbul ve Ankara’da yapılıyor. İstanbul’da yapılan toplantılara 300’e yakın, Ankara’da yapılan toplantılara da 150’ye yakın banka ekonomisti katılıyor. Bu toplantıdan sonra Merkez Bankası yılın sonuna kadar 4 toplantı daha yapacağını duyurmuş ve katılımcıların başvuru yapmasını istemişti. Ancak hem uluslararası piyasalardaki çalkantı hem de Merkez Bankası’nın politikaları dikkate alınınca toplantılar aylık hale geldi.Toplantılarda Merkez Bankası yetkilileri banka ekonomistlerine sunum yapıyor. Bu sunumlardan sonra Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı soruları yanıtlıyor. Toplantılar ilk başladığında alınan karar gereği sunumlarla soru ve cevapların İngilizce yapılması kararlaştırıldı.Bu karar yabancı bankalardan gelecek ekonomistlerin yabancı olacağı düşüncesiyle yapıldı. Ancak toplantılar ilerledikçe yabancı ekonomist katılımı neredeyse sıfırlandı. Ancak İngilizce sunumlara devam edildi. Ekonomistler İngilizce sunumların ardından soruların da İngilizce sorulduğunu ve sorulara Başçı’nın yanıtlarının da İngilizce olduğunu belirterek, bu durumdan şikâyetçi oldular.Aslında toplantıya katılan ekonomistlerin tamamı İngilizceyi çok iyi biliyor. Ama toplantıların baştan sona kadar İngilizce yapılması garipseniyor. Toplantılara artık yabancı ekonomistlerin de çok ilgi göstermediğini ifade eden banka ekonomistleri toplantılarda Türkçe kullanılmasını istiyor.Merkez Bankası yetkilileri ise yapılan toplantılarda sunumların İngilizce yapılmasının ana nedeninin yabancı ekonomistlerin katılması olduğunu belirterek, sunumların banka ekonomistlerine hem İngilizce hem de Türkçe olarak verildiğini dile getirdi. Yetkililer Türkçe soru sorulabildiğini, bu tip durumlarda da Başkan Başçı’nın soruyu İngilizceye çevirdiğini belirterek, dileyenlere Türkçe tercüme için kulaklık verildiğini de vurguladılar.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda brifing veren Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, bankada tutulan rezervlere ilişkin bilgi verdi. Komisyonun basına kapalı yapılan toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başçı, Merkez Bankası’nın rezervinin 99.5 milyar dolar seviyesinde olduğun yıllık getirisinin ise yüzde 1.8 olduğunu söyledi.Rezervlerin Alman ve Amerikan piyasalarında değerlendirildiğini dile getiren Başçı, getirinin ana amaç olmadığını söyledi. Başçı’nın ayrıca faiz koridoru ile ilgili eleştirilere de “Faiz koridoru Türk icadı, bize esneklik sağlıyor” dediği öğrenildi. Başçı dün öncelikle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun üyelerine uygulanan politikalar hakkında sunum yaptı. Daha sonra milletvekillerinin sorularını aldı.Merkez Bankası kökenli CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, Başçı’ya, hükümetten faiz konusunda baskı görüp görmediklerini sordu. Sarı,“Faiz rezerviniz mi var?“ diye de sordu. AKP’li Nejat Koçer uygulanan faiz ve kur politikasını eleştirince de Sarı, AKP’li Koçer’e, ‘iktidar muhalefet gibi’ diyerek teşekkür etti. AKP’li Recai Berber ise “Bireysel tasarrufların arttırılması gerekir. Örneğin yapı tasarruf fonu oluşturulabilir. Bu sistem Almanya modeli” diye konuştu.