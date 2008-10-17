Bankacının 600 milyon euroluk hatası

Fransa’da Caisse d'Epargne isimli bankanın bir çalışanın yaptığı yanlış işlem bankaya tam 600 milyon euroya patladı.



Banka idaresi tarafından basına yapılan açıklamada, kendi işlemcilerinin hatası yüzünden 6 ekimde meydana gelen zararın, sermayesi 20 milyar euronun üzerindeki bankanın geleceği için tehdit oluşturmadığı belirtildi.



Açıklamada, zararın sorumlusunun cezalandırıldığı ve konu ile ilgili gelişmeler için bankalar arası kurulun bilgilendirildiği ifade edildi.



Fransa'da Caisse d'Epargne ile Banque Populaire'in birleşmesi bekleniyor. İki bankanın birleşmesi sonucu oluşacak yeni bankanın mevduatı 480 milyar euroya, müşteri sayısı ise 6 milyona çıkacak.

