Bankacılıkta yeni lisans dönemi

Dört yatırım bankası, batık Kentbank’ın sahibi Süzer Grubu’nun bankacılık lirası talebi ve ‘birkaç yabancı yatırımcının’ da yeni lisans başvurusunu bekliyor.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) önünde dört yatırım bankasının mevduat toplama izni, batık Kentbank’ın sahibi Süzer Grubu’nun bankacılık lirası talebi ve ‘birkaç yabancı yatırımcının’ da yeni lisans başvurusu bekliyor.



2001 krizinden sonra toplam 23 banka battı. Türkiye’de banka sayısı 70’lerden 45’lere düştü. Banka lisansı konusu sıkı kurallara bağlandı. Sonraki yıllarda Özel Finans Kurumları’nın faaliyet alanlarının genişlemesi dışında, yeni bir lisas verilmedi. Ekonominin 2001 krizi öncesine kıyasla daha büyük bir ekonomi haline geldiği, bu kadar bankanın yetersiz olduğu görüşleri dile getirilirken BDDK’ya yapılan ve kurumun uzun süredir beklettiği başvurular da artıyor.

Şimdiye kadar sadece Çalık Grubu’nun yatırım bankasının (Aktif Bank) mevduat toplama izni istediği kamuoyuna yansıdı. Ancak edinilen bilgilere göre toplam 4 yatırım bankasının (Nurol Yatırım, Bank Pozitif, Diler Yatırım ve Aktif Yatırım) mevduat toplama izni için BDDK’ya başvurusu var.



Süzer sırada



Ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) karşı yargı yoluyla bankası Kentbank’ı geri alma hakkını elde eden Süzer Grubu, eski bankasının geri alması fiili olanaksızlık halini aldığından yeni banka lisansı istiyor.

Bankacılık çevreleri ‘birkaç yabancı finans kuruluşunun da lisans başvurusu olduğunu’ dile getirdi. Buna göre BDDK’nın önünde 10’a yakın lisans başvurusu var.

Yetkililer, yatırım bankalarına mevduat toplama izni verilmesine BDDK’tan onay çıkmasını yüksek bir olasılık olarak değerlendiriyor. Bu bankalar arasında Çalık Grubu’na ait Çalık Yatırım Bankası (1 Ağustos 2008’de Aktif Bank adını aldı), grubun işlerinin yoğun olduğu ülkelerde bankacılık yapıyor. Edinilen bilgilere göre Aktif Bank’ın hedefi bireysel mevduat değil, ticari mevduat toplamak.

Aynı şekilde Bank Positif’in de ‘ticari mevduat’ toplamak istediği belirtiliyor. Bank Pozitif, TMSF’ye devredilen Demirbank’ın sahibi olan Halit Cıngıllıoğlu’na ait. Cıngıllıoğlu, C Bank’ın hisselerinin yüzde 57.55’isini İsrail’in en büyük bankası olduğu belirtilen Bank Hoppalim’e satmış, banka isim değiştirerek Bank Pozitif adını almıştı.



39 banka, 6 yabancı banka şubesi faaliyette



- 2001 krizinden önce Türkiye’deki banka sayısı 71

- Sektörde halen:

- 3’ü kamu, 22’si özel sermayeli 25 mevduat bankası

- 1 TMSF bankası

- 3’ü kamu, 10’u özel sermayeli 13 kalkınma yatırım bankası

- 6 yabancı banka şubesi faaliyet gösteriyor

- Buna göre şubeler hariç banka sayısı 39 banka, şubelerle birlikte 45 banka faaliyet gösteriyor.



