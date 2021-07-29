Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 4.49 trilyon dolara ulaştı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı,16 Temmuz haftasında 30,5 milyar lira artarak 4 trilyon 49 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 16 Temmuz ile biten haftada 30 milyar 478 milyon 122 bin lira artarak 4 trilyon 48 milyar 965 milyon 243 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,95 artışla 1 trilyon 760 milyar 511 milyon 428 bin liraya çıkarken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,15 azalışla 2 trilyon 151 milyar 511 milyon 712 bin liraya geriledi.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 257 milyar 376 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 229 milyar 999 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 16 Temmuz itibarıyla 1 milyar 727 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,44 azalarak 670 milyar 139 milyon 575 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,62 azalışla 558 milyar 593 milyon 931 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,49 yükselişle 239 milyar 312 milyon 708 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 253 milyar 902 milyon 906 bin lirası konut, 10 milyar 127 milyon 727 bin lirası taşıt ve 406 milyar 108 milyon 942 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 16 Temmuz ile biten haftada 21 milyar 902 milyon 785 bin lira azalarak 3 trilyon 757 milyar 186 milyon 595 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,68 artış gösterdi.