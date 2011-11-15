-Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı yükseldi ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, ocak-eylül döneminde 10 milyar 442 milyon dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde net kredi kullanımı 4 milyar 918 milyon dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası tarafından açıklanan 2011 yılı Eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabı, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 30 milyar 446 milyon dolar artarak, 60 milyar 656 milyon dolar açık kaydetti. Bu gelişmede, dış ticaret açığının 32 milyar 410 milyon dolar artarak, 70 milyar 58 milyon dolara ulaşması etkili oldu. Hizmetler Dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 artışla 17 milyar 811 milyon dolara ulaştı. Turizm giderleri de yüzde 2,9 artarak, 3 milyar 567 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde yatırım geliri dengesinin altında yer alan ''doğrudan yatırımlar'', ''portföy yatırımları'' ile faizlerden oluşan ''diğer yatırımlarda'' gerçekleşen toplam net çıkış, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar 236 milyon dolar artarak, 6 milyar 179 milyon dolar olarak gerçekleşti. -Sermaye ve finans hesapları- Yurt dışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, 9 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 5 milyar 467 milyon dolar artarak, 10 milyar 915 milyon dolara yükseldi. Yurt içinde yerleşik kişilerin, yurt dışında yaptıkları net yatırımlar da bu dönemde net 1 milyar 652 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Yurt dışında yerleşik kişiler, hisse senedi piyasasında eylül ayında 769 milyon dolar tutarında alım, ilk 9 ayda ise 449 milyon dolar tutarında net satım yaptı Yurt dışı yerleşikler eylül ayında 3 milyar 874 milyon dolar tutarında DİBS sattı, buna rağmen yılın 9 aylık döneminde toplam 8 milyar 575 milyon dolar tutarında DİBS aldı. -Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı- Bankaların yabancı para ve TL cinsinden efektif ve mevduat varlıkları, bu yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 153 milyon dolar tutarında azaldı. Öte yandan, diğer sektörler ise bir önceki yılın aynı döneminde 5 milyar 344 milyon dolar net kredi ödeyicisi konumunda iken, bu yılın aynı döneminde 5 milyar 716 milyon dolar tutarında net kredi kullanıcısı oldu. Genel Hükümet, yurt dışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak eylül ayında gerçekleşen 94 milyon dolar net kullanımın katkısıyla 9 aylık dönemde toplam 1 milyar 739 milyon dolar net kullanım yaptı. IMF'ye yapılan 147 milyon dolarlık geri ödemeyle birlikte Genel Hükümet ocak-eylül döneminde 353 milyon dolarlık net kredi geri ödemesinde bulundu. Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, geçen yıl ocak-eylül dönemde 4 milyar 918 milyon dolar olmuşken, bu yılın aynı döneminde 10 milyar 442 milyon dolara yükseldi. Diğer sektörler ise geçen yılın aynı döneminde 5 milyar 344 milyon dolar ''net kredi ödeyicisi'' konumundayken, bu yılın aynı döneminde 5 milyar 716 milyon dolar tutarında ''net kredi kullanıcısı'' oldu. Yurt dışı bankaların yurt için bankalar nezdinde tuttukları yabancı para mevduatları söz konusu dönemde 3 milyar 13 milyon dolar arttı, TL mevduatları ise 6 milyar 450 milyon dolar azaldı. -Net hata noksan- Ödemeler dengesinde, net hata noksan kaleminde eylül ayında gözlenen artış dikkati çekti. Eylül ayında net hata noksan, 2 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde ise bu kalemdeki tutar, 12 milyar 265 milyon dolar olarak hesaplandı. 2010 yılının ocak-eylül döneminde ise net hata noksan 2 milyar 157 milyon dolar düzeyindeydi. Net hata ve noksan, tanım gereği ölçüm hataları ve tablodaki verilerin eksik veya fazla derlenmesinden kaynaklanıyor. Uygulamada, cari işlemler hesabı ile rezerv varlıklar dahil sermaye ve finans hesapları toplamı, çeşitli hata ve noksanlıklardan ötürü sıfırdan farklı sonuç verdiğinde, söz konusu toplam, ters işareti ile ''net hata ve noksan'' kalemine kaydedilerek, ödemeler dengesi eşitliği sağlanıyor.