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Ekonomi

Bankacılık sektörünün net kârı yedi ayda yüzde 27.5 yükseldi

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Bankacılık sektörünün net kârı, yılın ilk yedi aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27

06 Eylül 2017 18:18

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Bankacılık sektörünün net kârı, yılın ilk yedi aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.5 artışla 29.05 milyar liraya yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu\'nun (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün büyüklüğünü gösteren aktifleri de yüzde 3 trilyon liraya ulaştı.
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredileri de yüzde 23 artarak 1.94 trilyon liraya yükseldi.
Temmuz\'da sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 16.95 olarak hesaplanan bankacılık sektörünün takipteki kredileri de yüzde 3.1 oldu.

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