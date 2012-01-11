-Bankacılık sektörünün kredi kullanımı arttı ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,3 artarak, 12 milyar 606 milyon dolara yükseldi. Sektörün net kredi kullanımı 2010 yılının aynı döneminde 9 milyar 246 milyon dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası tarafından açıklanan 2011 yılı Ocak-Kasım dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabı, yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 30 milyar 719 milyon dolar artarak, 70 milyar 241 milyon dolar açık kaydetti. Bu gelişmede, dış ticaret açığının 33 milyar 557 milyon dolar tutarında artarak, 82 milyar 744 milyon dolara ulaşması etkili oldu. Hizmetler Dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, geçen yıl bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artışla 22 milyar 351 milyon dolara ulaştı. Turizm giderleri de yüzde 1,8 azalarak, 4 milyar 314 milyon dolara geriledi. Bu dönemde yatırım geliri dengesinin altında yer alan ''doğrudan yatırımlar'', ''portföy yatırımları'' ile faizlerden oluşan ''diğer yatırımlarda'' gerçekleşen toplam net çıkış, 2010 yılının Ocak-Kasım dönemine kıyasla 783 milyon dolar artarak, 6 milyar 979 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu arada 2011 yılı ocak ayında 50 milyar 115 milyon dolar olarak hesaplanan yıllık cari işlemler açığı, bu dönemden itibaren sürekli yükselerek şubatta 54 milyar 41 milyon, martta 59 milyar 422 milyon, nisanda 62 milyar 831 milyon, mayıs ayında 67 milyar 842 milyon, haziranda 72 milyar 120 milyon, temmuzda 74 milyar 135 milyon, ağustosta 75 milyar 181 milyon, eylülde ise 77 milyar 782 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Ekim ayında 78 milyar 607 milyon dolarla 2011 yılının en yüksek seviyesine ulaşan cari açık, son açıklanan rakamla 11 ayın ardından ilk kez gerilemiş oldu. Kasım ayında yıllık cari açık 77 milyar 820 milyon dolara gerilemiş oldu. Bankaların yabancı para ve TL cinsinden efektif ve mevduat varlıkları, 2 milyar 42 milyon dolar tutarındaki Türk Lirası artışına karşılık yabancı paradaki 5 milyar 426 milyon dolar tutarındaki azalışın etkisiyle geçen yılın 11 aylık döneminde 3 milyar 384 milyon dolar azalış gösterdi. Öte yandan, diğer sektörlerin yurt dışındaki mevduat varlıkları 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde 11 milyar 533 milyon dolar tutarında azaldı. Genel Hükümet, yurt dışı piyasalar ve IMF dahil diğer uluslar arası kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak 2011 Kasım ayında 553 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Böylece hükümet 11 aylık dönemde 959 milyon dolar net geri ödemesinde bulundu.