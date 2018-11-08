Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 2 Kasım ile biten haftada 43 milyar 111 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 549 milyar 822 milyon liradan 2 trilyon 506 milyar 711 milyon liraya düştü.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 73 milyar 131 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 284 milyar 277 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 49 milyar 987 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 2,25 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 167 milyar 758 milyon liraya indi.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 2 Kasım ile biten haftada 573 milyon lira azalarak 408 milyar 327 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 193 milyar 599 milyon lirası konut, 6 milyar 275 milyon lirası taşıt ve 208 milyar 453 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 845 milyon lira azalarak 365 milyar 913 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,50 artışla 100 milyar 889 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 60 milyon lirası taksitli, 57 milyar 828 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 2 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,31 azalarak 27 milyar 437 milyon lira oldu.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 267 milyon liralık azalışla 502 milyar 731 milyon liradan 502 milyar 464 milyon liraya geriledi.