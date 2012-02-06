-Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 1 haftada yüzde 0,26 oranında arttı ve 27 Ocak 2012 itibariyle 686 milyar 270 milyon lira oldu. Kredi hacmi 20 Ocakta 684 milyar 496 milyon lira düzeyindeydi. Kredi hacmindeki rakamsal artış ise 1 milyar 774 milyon lira oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, mali kesime verilen kredilerin toplamı bu dönemde yüzde 0,56 artarak, 14 milyar 48 milyon liradan 14 milyar 127 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektörünün mali kesim hariç toplam kredi hacmi de 27 Ocak 2012 itibariyle 628 milyar 733 milyon lira olarak belirlendi. Söz konusu rakam 20 Ocak itibariyle 626 milyar 931 milyon lira idi. Mali kesim hariç sektörün spot kredi toplamı ise bir haftada yüzde 0,79 azaldı ve 78 milyar 310 milyon liradan 77 milyar 695 milyon liraya indi. -Tüketici Kredileri- Katılım bankaları dahil, mali kesim hariç tüketici kredileri de yüzde 0,13 artış gösterdi. Tüketici kredileri 168 milyar 246 milyon liradan 168 milyar 467 milyon liraya çıktı. Bir haftalık süreçte taksitli ticari krediler toplamı da 75 milyar 420 milyon liradan 75 milyar 506 milyon liraya yükseldi. Taksitli ticari kredilerdeki oransal artış yüzde 0,11 oldu. Bireysel kredi kartları kullanım tutarı da 27 Ocak itibariyle 55 milyar 14 milyon lira olarak hesaplandı. 20 Ocakta 54 milyar 156 milyon lira olarak belirlenen söz konusu tutar, bir haftalık süreçte yüzde 1,58 artış gösterdi.