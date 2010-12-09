-BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARI 18.7 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kesinleşmemiş geçici verilere göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün Ekim ayı itibarıyla 932 milyar 35 milyon liraya yükseldiğini açıkladı. BDDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sektörün aktif toplamı son bir yıllık dönemde yüzde 17,2 oranında artarak 136 milyar 480 milyon liraya ulaştı. Ekim 2010 itibarıyla aktif kalemler içerisinde krediler 482 milyar 538 milyon lira ve menkul değerler 273 milyar 294 milyon lira bakiye arz etti. 2009 yıl sonuna göre krediler yüzde 22,9, menkul değerler yüzde 4 oranında artış gösterdi, takipteki alacaklar (brüt) ise yüzde 4,1 oranında azaldı. Sektörün Ekim 2010 dönemindeki karı ise 18 milyar 719 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Dönem karı bir yıl öncesine kıyasla 1 milyar 327 milyon lira tutarında ve yüzde 7,6 oranında arttı. Sektörün Ekim 2009 döneminde yüzde 20,4 seviyesinde olan sermaye yeterliliği standart oranı ise Ekim 2010 tarihi itibarıyla yüzde 19,6 seviyesinde gerçekleşti. -BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DURUM- BDDK verilerine göre, bankacılık sektöründeki durum şöyle: (Milyon TL) Ekim 2009 Ekim 2010 Değişim Oranı ----------- ---------- --------- ------------- Aktif Toplamı 795.555 932.035 17,2 Krediler 377.058 482.538 28,0 Takipteki Alacaklar (brüt) 21.603 20.958 -3,0 Menkul Değerler 251.458 273.294 8,7 Mevduat 490.049 582.468 18,9 Özkaynaklar 107.563 130.362 21,2 Dönem Kar/Zararı 17.392 18.719 7,6 Sermaye Yeterliliği Standart Oranı yüzde 20,4 yüzde 19,6