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Ekonomi

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARI 18.7 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A)

09 Aralık 2010 15:45

-BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARI 18.7 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kesinleşmemiş geçici verilere göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün Ekim ayı itibarıyla 932 milyar 35 milyon liraya yükseldiğini açıkladı. BDDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sektörün aktif toplamı son bir yıllık dönemde yüzde 17,2 oranında artarak 136 milyar 480 milyon liraya ulaştı. Ekim 2010 itibarıyla aktif kalemler içerisinde krediler 482 milyar 538 milyon lira ve menkul değerler 273 milyar 294 milyon lira bakiye arz etti. 2009 yıl sonuna göre krediler yüzde 22,9, menkul değerler yüzde 4 oranında artış gösterdi, takipteki alacaklar (brüt) ise yüzde 4,1 oranında azaldı. Sektörün Ekim 2010 dönemindeki karı ise 18 milyar 719 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Dönem karı bir yıl öncesine kıyasla 1 milyar 327 milyon lira tutarında ve yüzde 7,6 oranında arttı. Sektörün Ekim 2009 döneminde yüzde 20,4 seviyesinde olan sermaye yeterliliği standart oranı ise Ekim 2010 tarihi itibarıyla yüzde 19,6 seviyesinde gerçekleşti. -BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DURUM- BDDK verilerine göre, bankacılık sektöründeki durum şöyle: (Milyon TL)                                 Ekim 2009          Ekim 2010          Değişim Oranı -----------                                 ----------         ---------          ------------- Aktif Toplamı                               795.555            932.035               17,2 Krediler                                    377.058            482.538               28,0 Takipteki Alacaklar (brüt)                   21.603             20.958               -3,0 Menkul Değerler                             251.458            273.294                8,7 Mevduat                                     490.049            582.468               18,9 Özkaynaklar                                 107.563            130.362               21,2 Dönem Kar/Zararı                             17.392             18.719                7,6 Sermaye Yeterliliği Standart Oranı          yüzde 20,4         yüzde 19,6

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