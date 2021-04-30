Bankacılık sektörünün ilk çeyrek net kârı 16 milyar liraya yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık verilerine göre sektörün kredileri geçen yıl aynı döneme göre yüzde 30.4 artışla 3.78 trilyon liraya yükseldi.

Bu dönemde tüketici kredileri yaklaşık yüzde 36 artış ile 692 milyar liraya ulaşırken, geçen yıl sonuna göre ise yaşanan artış ise yüzde 2.4 oldu.Sektörün konut kredileri geçen yıl sonuna göre yüzde 0.6 düşüşle 277 milyar liraya gerilerken, ihtiyaç kredileri ise aynı dönemde yüzde 4.1 artarak 402 milyar liraya yükseldi.

BDDK'nın sorunlu kredilerin takibe alınma sürelerini 180 güne çıkarması ve bu kararın da Haziran sonuna uzatmasının da etkisiyle, sektörün takipteki alacak oranı Mart'ta, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 4.96'dan yüzde 3.79'a geriledi.

Sektörün toplam mevduatı da 2020 yılsonuna göre yüzde 5.4 artışla 3.64 trilyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı da Mart'ta yüzde 17.99 oldu.

Uzaktan müşteri dönemi

Öte yandan bankacılık sektöründe yarın yeni bir dönem başlıyor. Bankalar artık cep telefonu uygulamaları üzerinden yeni müşteri edinebilecek. Böylece müşterilerin bir bankada hesap açmak için şubeye gitmesine gerek olmayacak.

Bu hizmetten faydalanmak isteyen cep telefonu kullanıcılarının yeni tip kimliklere ve kameralı bir telefona ihtiyacı olacak.