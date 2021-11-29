Bankacılık sektörünün ilk 10 ayda net kârı 61,1 milyar liraya yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, ekim ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün geçen yılın ilk on ayında 50 milyar lira olan toplam net kârı bu yılın ocak-ekim döneminde 66,1 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı ekim itibarıyla yüzde 3,50 oldu. Bu oran 2020'nin aynı döneminde yüzde 3,97 seviyesindeydi.

Çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 13 oldu. Ekim 2020’de bu oran yüzde 15’ti. Sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 17’ye geriledi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 19’du.

Ekimde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 7 trilyon 374 milyar 436 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 1 trilyon 267 milyar 994 milyon lira artış kaydetti.