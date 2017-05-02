T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bankacılık sektöründen ilk çeyrekte 13,5 milyar lira net kâr

2017'nin ilk 3 ayında bankacılık sektörünün dönem net kârı, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 65,02 artarak 13 milyar 517 milyon liraya ulaştı

02 Mayıs 2017 23:45

Türk bankacılık sektörünün dönem net kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 65,02 artarak 13 milyar 517 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mart sonu itibarıyla bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı.

Buna göre, martta Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 866 milyar 47 milyon liraya yükseldi. Sektörün aktif toplamı, geçen yılın sonuna göre 135 milyar liralık artış gösterdi.

Mart sonu itibarıyla en büyük aktif kalem olan krediler 1 trilyon 830 milyar 284 milyon lira, menkul değerler 365 milyar 874 milyon lira olarak hesaplandı. Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 4,9, krediler yüzde 5,5 ve menkul değerler yüzde 4,1 arttı.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, geçen yılın sonuna göre yüzde 4,4 artışla 1 trilyon 518 milyar 9 milyon liraya yükseldi.

Mart sonu itibarıyla sektörün ilk çeyrek net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 65,02 artarak 13 milyar 517 milyon lira oldu. Geçen yılın ilk 3 ayında sektörün toplam karı 8 milyar 191 milyon lira düzeyindeydi.

Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,1 seviyesinde gerçekleşti.

ETİKETLER

bankabankacılıkekonomikar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24