Bankacılık sektöründe kamunun yükselişi

Kamu sermayeli bankalar Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası son 14 yılda toplam 70 milyar 985 milyon lira konsolide olmayan net kar elde etti.

BusinessHT'nin haberine göre, söz konusu bankaların aktif toplamı 2002 yılında 67,8 milyar TL iken, 2015 yıl sonu itibarıyla 10 katına çıkarak 673,5 milyar TL'ye ulaştı.

Aktif büyüklük itibarıyla Türkiye'nin en büyük bankası konumundaki Ziraat Bankası, geçen yıl 5 milyar 162 milyon lira net dönem karı elde etti.2002 - 2015 dönemini kapsayan 14 yıldaki toplam kârı ise 35 milyar 665 milyon lirayı buldu. Banka aynı dönemde aktif toplamını da 302,8 milyar lira ile 8 katına çıkardı.

Halkbank, 14 yıllık süreçte 20,7 milyar TL kar etti. Halkbank'ın geçen yılki karı, 2 milyar 315 milyon TL ve aktif toplamı 187 milyar 730 milyon TL oldu.

VakıfBank, 2002-2015 yıllarında 14,6 milyar TL dönem kârı açıkladı. Geçen yıl 1,9 milyar TL kara ulaşan bankanın, son 14 yıldaki aktif büyüklüğü ise 13 kat artışla 12,7 milyar TL'den 182,9 milyar TL'ye çıktı.