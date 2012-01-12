-Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Katılım bankaları hariç bankacılık sektörü kredi hacmi, 2011 yıl sonu itibarıyla 600 milyar 461 milyon 950 bin liraya yükseldi. Merkez Bankası haftalık verilerine göre, 23 Aralık 2011 itibarıyla 593 milyar 751 milyon 776 bin lira olan kredi hacminde bir haftalık süreçteki artış, 6 milyar 710 milyon 174 bin lira oldu. Bu dönemde mali kesime verilen krediler hariç banka kredileri toplamı 588 milyar 64 milyon 178 bin lira olarak hesaplandı. Söz konusu rakam 23 Aralıkta 582 milyar 241 milyon 706 bin lira düzeyindeydi. Mali kesim hariç banka kredilerinin 565 milyar 628 milyon 306 bin lirasını mevduat bankaları kredileri, 29,8 milyon lirasını TCMB kredileri ve yaklaşık 22 milyar 406 milyon lirasını da kalkınma ve yatırım bankaları kredileri oluşturdu. Mali kesime verilen krediler de bu dönemde 11 milyar 510 milyon 70 bin liradan 12 milyar 397 milyon 772 bin liraya yükseldi.