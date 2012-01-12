T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı ANKARA (A.A)

12 Ocak 2012 17:12

-Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Katılım bankaları hariç bankacılık sektörü kredi hacmi, 2011 yıl sonu itibarıyla 600 milyar 461 milyon 950 bin liraya yükseldi. Merkez Bankası haftalık verilerine göre, 23 Aralık 2011 itibarıyla 593 milyar 751 milyon 776 bin lira olan kredi hacminde bir haftalık süreçteki artış, 6 milyar 710 milyon 174 bin lira oldu. Bu dönemde mali kesime verilen krediler hariç banka kredileri toplamı 588 milyar 64 milyon 178 bin lira olarak hesaplandı. Söz konusu rakam 23 Aralıkta 582 milyar 241 milyon 706 bin lira düzeyindeydi. Mali kesim hariç banka kredilerinin 565 milyar 628 milyon 306 bin lirasını mevduat bankaları kredileri, 29,8 milyon lirasını TCMB kredileri ve yaklaşık 22 milyar 406 milyon lirasını da kalkınma ve yatırım bankaları kredileri oluşturdu. Mali kesime verilen krediler de bu dönemde 11 milyar 510 milyon 70 bin liradan 12 milyar 397 milyon 772 bin liraya yükseldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24