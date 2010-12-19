-BANKACILIK SEKTÖRÜ HIZ KESMİYOR ANKARA (A.A) - 19.12.2010 - Türk bankacılık sektörünün aktif toplamı Ekim 2010 itibarıyla 932 milyar 35 milyon liraya yükseldi. BDDK, bu rakamın 3-4 yıl içinde 1,5 trilyon liraya ulaşmasını bekliyor. BDDK verilerine göre, bu yıl Eylül ayı itibariyle ise sektörün personel sayısının 5 bin 578 kişi artarak 184 bin 205 kişiden 189 bin 783 kişiye, şube sayısı ise 354 adet artarak 9 bin 581'den 9 bin 935'e yükseldi. Geçen yıl Eylül itibarıyla, Türk bankacılık sektörünün şube sayısı 9 bin 426, sektörde çalışan personel sayısı ise 182 bin 226 kişiydi. Küresel krizle birlikte sektörün şubeleşme hızı yavaşlamış, personel sayısı ise 2008 yıl sonuna göre 439 kişi (yüzde 0,2 oranında) azalmıştı. Eylül 2009 itibarıyla sektörün aktif toplamı 2008 yıl sonuna göre yüzde 9 artarak 798,4 milyar liraya yükselmişti. BDDK'ya göre, bankacılık sektörünün hem personel hem şube sayısı 2008 yılının son çeyreğine kadar artarken, 2009 yılında personel sayısı azaldı, şube sayısındaki artış hızı ise yavaşladı. 2009 yılının 9 aylık döneminde personel sayısı 439 kişi azalarak 182 bin 665 kişiden 182 bin 226 kişiye gerilerken, şube sayısı ise 122 adet artarak 9 bin 304'ten 9 bin 426'ya yükseldi. Bankacılık sektöründe şube sayısı Aralık 2008'e kadar artış hızını korurken bu dönemden sonra artış hızı yavaşladı. Sektörün şube sayısı banka grupları bazında incelendiğinde, 2009 yılının 9 aylık döneminde kamu bankalarında 64, özel bankalarda 39, katılım bankalarında 14, yabancı bankalarda 3 ve kalkınma ve yatırım bankalarında 2 adet olmak üzere toplam 122 adet şube açıldı. Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2008 yıl sonuna göre yüzde 9 oranında artarak Eylül 2009 itibarıyla 798,4 milyar lira seviyesine ulaştı. -2010'DA PERSONEL ARTIŞI VE ŞUBELEŞME HIZI YÜKSEK Türk bankacılık sektörünün personel artış ve şubeleşme hızı 2010 yılında yüksek düzeyde seyretti. Sektörün personel sayısı bu yılın 9 aylık döneminde 5 bin 578 kişi artarak 184 bin 205 kişiden 189 bin 783 kişiye, şube sayısı ise 354 adet artarak 9 bin 581'den 9 bin 935'e yükseldi. 2010 yılının 9 aylık döneminde şube ve personel artışlarında kamu bankaları grubu ilk sırada yer aldı. Bankacılık sektörünün aktif toplamı ise 2009 yıl sonuna göre yüzde 11,2 oranında artarak Eylül 2010 itibarıyla 927,4 milyar lira seviyesine yükseldi. Sektörün aktif büyüklüğü bu yılın Ekim ayı itibarıyla 932 milyar 35 milyon liraya ulaştı. BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, Türk bankacılık sektörünün büyüklüğünün Türkiye ölçeğinde yeterli olmadığını, daha büyük olması gerektiğini ifade ediyor. Geçmişe bakarak istikrarın devam edeceği varsayımıyla 3-4 yıl içinde büyüklüğün 1,5 trilyon lirayı yakalayacağını düşündüğünü belirten Bilgin, ''1 trilyon lirayı muhtemelen 2011'in ilk aylarında geçeceğiz'' görüşünü ifade ediyor.