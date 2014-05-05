Bankacıların zam pazarlığı başlıyor



Hizmet çalışanları sendikası Verdi, kamu ve özel sektöre ait bankalarda çalışan personel adına seyyanen 100 euro, ücretlerde ise ilk 12 ay yüzde 3,5 oranında artış talep ediyor.

Erken emekliliğe ilişkin düzenlemeler, pazarlıkların bir başka gündem maddesini oluşturuyor.

İşveren, sendikanın ücret talebini yüksek bulduğunu açıkladı.

Alman bankacılık branşını düşük faiz politikası, artan rekabet ve sertleştirilen denetim düzenlemeleri zorluyor.

Kamu bankaları temsilcilerinin bu gerekçelerden ötürü cumartesi çalışmasına esneklik getirilmesi talebini gündeme getirdiği belirtildi.