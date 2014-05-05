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Ekonomi
Deutsche Welle

Bankacıların zam pazarlığı başlıyor

Alman bankacılık branşındaki 210 bin personeli ilgilendiren toplu sözleşme pazarlığı başlıyor.

05 Mayıs 2014 12:51


Hizmet çalışanları sendikası Verdi, kamu ve özel sektöre ait bankalarda çalışan personel adına seyyanen 100 euro, ücretlerde ise ilk 12 ay yüzde 3,5 oranında artış talep ediyor.

Erken emekliliğe ilişkin düzenlemeler, pazarlıkların bir başka gündem maddesini oluşturuyor.

İşveren, sendikanın ücret talebini yüksek bulduğunu açıkladı.

Alman bankacılık branşını düşük faiz politikası, artan rekabet ve sertleştirilen denetim düzenlemeleri zorluyor.

Kamu bankaları temsilcilerinin bu gerekçelerden ötürü cumartesi çalışmasına esneklik getirilmesi talebini gündeme getirdiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanVerdiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

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