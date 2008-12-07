Bankacıların yeni yıl partileri cepten

Küresel mali krizin olumsuz etkilediği Goldman Sachs, BNP Paribas, Barclays, Morgan Stanley, Citigroup ve WestLB gibi bankacılık devlerinin çalışanları, yılbaşı partilerinin masraflarını kendi ceplerinden ödemek zorunda kalacak. Krizin dünya çapında 180 binden fazla finans şirketi çalışanını işsiz bırakmasından sonra şirketler her yıl düzenledikleri yılbaşı partilerinden de tasarruf etmeye karar verdi.



Müşterileri arasında yatırım bankalarının da bulunduğu Londra merkezli Metparties adlı organizasyon firmasının yetkilisi Annas Mohammed-Ali, şirketlerin bütçelerinin iyi durumda olmadığını ve insanların parti giderlerini daha ucuza mâl etmeye çalıştığını belirtti. Reuters'a konuşan Mohammed-Ali, Metparties'in işlerinin bir önceki yıla oranla 3'te 2 azaldığını ifade etti.

Sıkıntılı günler geçiren UBS ve İngiliz hükümetinden 20 milyar sterlin (30.2 milyar dolar) sermaye yardımı alacak olan Royal Bank of Scotland, düzenlenecek yılbaşı partilerinin masrafını karşılayacak olan birkaç banka arasında yer alıyor.



Bankacı adaylarının umudu Bollywood



Öte yandan Hindistan film endüstrisinin kalbi Bollywood'un önde gelen aktörlerinden Anupam Kher de krizi fırsat bilip Londra'da 'Actor Prepares' adlı bir oyunculuk akademisi açtı. Avrupa'da ilk kez bir okul açan Bollywood, finans ve hukuk firmalarında çalışmak isteyen, ancak kredi kriziyle beraber zor günler geçiren bankalarda çalışma ümidini kesen öğrencileri de bünyesine kattı.



Bir süre öncesine kadar finans sektörüne atılmayı bekleyen bir işletme öğrencisi olan 21 yaşındaki Anu Singh de, Londra'daki okulda film dünyasına dahil olmak için hazırlık yapan öğrencilerden sadece biri. Uluslararası hukuk alanında yüksek lisans yapmış olan Pirah Palijo da oyunculuk hayallerinin peşinden gidenler arasında yer alıyor. Londralı öğrencileri cezbeden Bollywood sinemasının 2012 yılına kadar Hindistan dışında 407 milyon dolarlık gişe hasılatı elde edeceği tahmin ediliyor.

