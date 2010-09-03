Bankacılara kezzaplı koli gönderdiler

T24 - İsviçre'de ağustos ayından bu yana 9 bankacıya kezzaplı koli gönderildi. İsviçre'de, 9 bankacıya kezzaplı koli gönderildiği bildirildi.



"Tribune de Geneve" adlı gazetenin bugün yayımladığı haberinde, ağustos ayından bu yana 9 bankacıya kezzaplı koli gönderildiği belirtildi.



Haber, daha önce de Cenevre'de yaşayan bir bankacının ailesine kezzaplı koli gönderildiğini ve bu son koliyle birlikte, ağustos ayından bu yana finans sektörünün tanınmış kişilerine yollanan kezzaplı koli sayısının 9'a çıktığını belirtiyor.



Sözkonusu 9 bankacıdan 4'ünün, kezzaplı koliden yaralandığı da kaydedildi. Kezzaplı koli olayını araştıran Michel Alexandre Graber adlı hakim, 26 Ağustosta, 6 bankacının, içine kezzap gizlenmiş koli aldığını ve bunlardan 2'sinin yaralandığını, ayrıca bir bankacının çocuğunun da ellerinden ve dizinden yaralandığını açıklamıştı. Graber açıklamasında, kolilerin içine gizlenmiş sıvı için "muhtemelen kezzap" demişti.



Polise göre, kolilerin çoğu 22 Ağustos tarihli posta damgası taşıyor ve kolinin içinden 4 santimetre boyutlarında içi kezzap dolu bir kutu çıkıyor. Bu kutuyu açan kişi de yaralanıyor.



