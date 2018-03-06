Bankacı kızkardeşini öldürdüğü iddia edilen Erhan Timuroğlu'nun ağırlaştırılmış mübebbet hapsi istendi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) İstanbul\'da bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu\'nu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erhan Timuroğlu (39) hakkında “Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Anadolu Cumhuriyet Savcısı Zübeyr Tecelli Akbulut tarafından hazırlanan 2 sayfalık iddianamede, Timuroğlu\'nun “Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve “6136 Kanun Hükümlerine aykırı olarak ateşli silah ve mermi taşıma\" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse Erhan Timuroğlu, önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak. Timuroğlu cinayetin ardından 260 gün kaçtıktan sonra saklandığı evde yakalanmıştı.