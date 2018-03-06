Bankacı kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen Erhan Timuroğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi…

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL\'da bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu\'nu (24) bir yıl önce öldürdüğü iddia edilen Erhan Timuroğlu hakkında (39) “Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “6136 Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silah ve mermi taşıma\" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Cinayetin ardından 260 gün kaçtıktan sonra saklandığı evde yakalanan Erhan Timuroğlu\'nun savcılık ifadesinde, ortağı ile kız kardeşi arasında duygusal ilişki olduğu söylentilerini duyduktan sonra silahını alarak eve gittiğini söylediği de iddianamede belirtildi. Savcı, Erhan Timuroğlu\'nun eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini de iddianamede vurguladı.



İDDİANAME OLAY ANLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Savcısı Zübeyr Tecelli Akbulut tarafından hazırlanan 2 sayfalık iddianameye göre olay şöyle oldu: Erhan Timuroğlu, kız kardeşi Ceylan Timuroğlu ile iş ortağı arasında gönül ilişkisi bulunduğu söylentilerini duydu. Bu söylentiler üzerine Erhan Timuroğlu 28 Şubat 2018 günü saat 00.45\'de eve geldi ve içeri girer girmez anne ve babasına \'Ceylan nerede?\' diye sordu. Babası da \'Hayırdır oğlum?\' demesi üzerine Erhan Timuroğlu, “…Nerede?\' B.T. ile sinemaya gitmiş\" dedi. Erhan Timuroğlu odaya girerek kız kardeşi Ceylan Timuroğlu\'na tek el ateş etti ve ardından olay yerinden kaçtı. Ceylan Timuroğlu ise hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu Ceylan Timuroğlu\'nun öldürücü nitelikteki tek atışla hayatını kaybettiğini belirtti. Olay yerinde bir adet boş kovan ele geçirildi. Söz konusu kovanın şüpheli Erhan Timuroğlu\'nun yakalandığı evde ele geçirilen yarı otomatik tabancadan atıldığı belirlendi. Söz konusu tabancanın da 6136 sayılı yasa kapsamında yasak niteliği haiz olduğu tespit edildi.



ERHAN TİMUROĞLU OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Erhan Timuroğlu ifadesinde, olay günü kız kardeşinin arkadaşlarının kendisine iş ortağı B.T. ile kız kardeşi arasında duygusal bir ilişki olduğunu söylediğini belirtti. Timuroğlu savcılık ifadesinde şunları belirtti: Bunun üzerine bu iddiayı araştırmaya başladım. Başka bir kişiden de kız kardeşim ile B.T.\'nin Küçükyalı\'da bir restoranda yemek yediklerini duydum. Bunun üzerine B.T.\'yi telefonla aradım. Ancak kendisi cevap vermedi, ofisine gittim. Orada da bulamadım. Daha sonra tabancamı alıp kız kardeşimin evine gittim.

SAVCILIK: EYLEMİ TASARLAYARAK GERÇEKLEŞTİRDİ

Savcılık, tanık beyanları, şüpheli savunması, olay yeri inceleme raporu, ölü muayene tutanağı, otopsi raporu ve kriminal raporları birlikte değerlendirildiğini kaydederek, şüpheli Erhan Timuroğlu\'nun eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirtti.



İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Timuroğlu\'nun “Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve “6136 Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silah ve mermi taşıma\" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi. Şüpheli Timuroğlu önümüzdeki günlerde Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak. Timuroğlu cinayetin ardından 260 gün kaçtıktan sonra saklandığı evde yakalanmıştı.

