Banka zararları borsaları silkeledi

Avrupa ve ABD’de bankacılığa yönelik kaygılarla dünya borsaları yüzde 2’ye yakın düşerken İMKB’deki kayıp yüzde 2.3 oldu



Önceki gün ABD’den gelen konut ve istihdam verileriyle nefes alan borsalar, dün Avrupa’da bankacılık sektörüne yönelik kaygılarla yönünü aşağı çevirdi. Borsadaki düşüşler, ‘ikinci dip’ korkusunu tetikliyor. UBS’in zararı, İngiltere’de iki bankaya ek kaynak aktarılması moralleri bozdu. Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 2’yi buldu. Yurtdışı piyasaların etkisiyle İMKB de yüzde 2.36 değer kaybıyla 46.335’e geriledi.



Dolar 1.51 lirayı aştı



Dolar, 1.5154 lira ile 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bono faizi yüzde 8.95 seviyesini gördü. Euro/dolar paritesi de 1.4627’ye kadar geriledi. Paritenin 1.45’e gerilemesi durumunda doların 1.53-1.55 liraya çıkabileceği belirtiliyor.



Piyasalarda kaygıların tekrar ortaya çıktığını belirten uzmanlar, ünlü iktisatçı Nouriel Roubini’den yeni bir kriz uyarısı geldiğini hatırlattı. ABD’de bankaların krediye bağlı zararlarının artacağı endişesi büyüyor. Olumlu verilerin piyasaları yukarı taşımaya yetmediğini belirten uzmanlar, “ABD’nin büyümesi kamu desteğiyle sağlandı. İşsizlik oranları yüksek. ABD’de el konulan banka sayısı 115’e yükseldi. Bu sayının artacağı endişesi piyasalarda baskı yaratıyor” dedi.







Piyasalarda hava niye değişti?



- Yeni bir dip endişesi arttı.



- Avusturya Merkez Bankası’nın ikinci kez faiz artırması, diğer merkez bankalarının da para politikalarını sıkılaştıracağı tedirginliği yarattı.



- ABD ve Avrupa’da bankalarla ilgili kaygılar tekrar ortaya çıktı.



- FED, bankalara kredi riski uyarısı yaptı. İngiliz Lloyds ve RBS hükümetten ek destek aldı.



45.800 seviyesi önemli



Alp Tekince/ Ekinciler Menkul Genel Müdürü: “Dünya borsalarında yaşanan kâr realizasyonu İMKB’yi de sardı. Endekste 45.800 seviyesi önemli. Bu seviye kırılırsa daha aşağılara ineriz. Piyasalar, merkez bankalarının faiz artırımlarına gitmesinden korkuyor. Böyle bir hamle piyasaları rahatsız eder. Ancak, şu anda merkez bankalarından böyle bir hareket beklemiyorum. Piyasalardaki hareketin bir diğer nedeni de bu hafta yaşanan veri yoğunluğu. FED’in faiz kararının yanı sıra cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi piyasaları tedirgin ediyor.“





Kâr realizasyonu geldi



Tevfik Eraslan/ İş Portföy Genel Müdür Yard.: “Borsalardaki düşüşleri piyasaların makro ekonomik verilere yaklaşması olarak yorumlayabiliriz. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelere yapılan yatırımlardan elde edilen getirilerin yüksek olması, carry trade işlemlerinin kâr realizasyonu amaçlı olarak kapatılmasını getirdi. Bu işlemler doların yükselmesi, riskli varlık fiyatlarının gerilemesi ile sonuçlandı. Global piyasalardaki satış eğilimi bizi de etkiliyor. Ekim enflasyonunun beklentilerin üzerinde çıkması piyasayı daha kırılgan hale getirebilir.”

Yükseliş trendi kırıldı



Ömer Dilber / Hak Menkul Genel Müdür Yard.:“Avusturalya Merkez Bankasi 2. kere faiz arttırımına gitti. Piyasalarda artık faiz indirim sürecinin sonuna gelindiği kanısı oluşmaya başladı. Piyasadan fazla likiditenin çekilmeye başlanacağı bir sürecin içine girdiğimiz anlaşılıyor. Faiz indirim sürecinde coşan endekslerin hemen hemen tamamında ciddi değer kayıpları var. Uluslararası piyasalarda doların değer kazanması da likiditenin piyasadan çekilmeye başladığının bir işareti olarak algılanıyor. İMKB de yükselen trend kırıldı.”

