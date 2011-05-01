-BANKA ŞUBESİNE MOLOTOF KOKTEYLİ ATILDI HAKKARİ (A.A) - 01.05.20141 - Hakkari Demokratik Yurtsever Gençliği üyesi bir grup, banka şubesi ve bir dershaneye molotof kokteyli attı, Polis gruba basınçlı su ve biber gazı ile müdahale etti. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen Hakkari Demokratik Yurtsever Gençliği üyesi bir grup, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hayatını kaybeden İbrahim Oruç'un ölümünü protesto etmek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen yürüyüşte Bulvar Caddesi'ne kadar ilerleyen grup, caddedeki bir banka şubesi ve bir dershaneye molotof kokteyli ile saldırdı. Polis, grubu basınçlı su ve biber gazıyla dağıtmaya çalıştı. Ara sokaklara kaçan göstericilerin burada eylemlerini sürdürdüğü bildirildi. Güvenlik güçleri banka şubesi ile dershanedeki yangını, Toplumsal Müdahale Aracı ''Toma'' ile söndürdü. -ADANA'DA İZİNSİZ GÖSTERİ- Adana'da bir grup, terör örgütü lehine izinsiz gösteri düzenleyip, yol kapatarak polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdı. Alınan bilgiye göre, Ova Mahallesinde bir sokakta bir araya gelen grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bahane ederek izinsiz gösteri düzenledi. Yaktıkları lastikleri ve taşları dizerek sokağı trafiğe kapatan grup, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı. Göstericiler bölgede görevli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere, taş ve molotofkokteyli fırlattı. Polis ekipleri, panzer ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) eşliğinde göstericilere biber gazı sıkarak müdahale etti. Sokak boyunca güvenlik önlemi alınırken, her ara sokak başına da birer ekip yerleştirildi. Polisin müdahalesinin ardından mahallede hayat yeniden normale dönerken, çocuklar bölgede görevli ''Robocop'' adı verilen, zırhlı kıyafetler giyen çevik kuvvet ekiplerine yakın ilgi gösterdi. Bir grup genç, polislik mesleği ve kullandıkları araçlarla ilgili sohbet ederken, bazıları da göstericilerin caddeyi trafiğe kapatmak için kullandıkları taş ve lastik parçalarını toplayarak, polise yardım etti. Özellikle ''Akrep'' adı verilen zırhlı araçlara büyük ilgi gösteren çocuklarla, polisler de yakından ilgilendi.