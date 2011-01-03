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BANKA SOYGUNCUSU YAKALANDI İSTANBUL (A.A) 

03 Ocak 2011 18:46

-BANKA SOYGUNCUSU YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - Fatih'te bir banka şubesine gelerek, silah tehdidiyle 40 bin lira ve 20 bin doları aldıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Unkapanı İMÇ Blokları'nda bulunan bir banka şubesine gelen bir kişi, elindeki silahla bankanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra, vezneden 40 bin lira ve 20 bin doları alan soyguncu, yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.  Soyguncunun yakalanması için çalışma başlatan polis, şüpheliyi Küçükpazar'da yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüpheli, Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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