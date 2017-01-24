Banka patronları 10 yılın en büyük satışını yaptı

ABD'nin finans merkezi Wall Street bankalarının yöneticileri 8 Kasım'da Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle, hisse senedi piyasalarında başlayan ralliyi satış fırsatı olarak kullandı. WSJ'nin incelediği menkul kıymet hareketlerine göre bankaların CEO'ları yaklaşık 100 milyon dolar ile söz konusu dönemde son 10 yılın en büyük hisse satışını gerçekleştirdi.

Wall Street bankalarının yönetim kademesi, sadece spot piyasada satışla da kalmadı, opsiyon hakkından yararlanmak için de ayrıca 350 milyon dolar değerinde satış yaptılar. Bu da 2016 boyunca seçimlere kadar olan zamanda büyük bankaların bu amaçla yaptıkları en büyük satış.

Busines HT'de yer alan habere göre, ilgili veriler geçmişle karşılaştırıldığında satış eğiliminin boyutlarını daha yakından yansıtıyor.

Zarardaki opsiyonlara kâra geçti

Seçim sonrası hisse senetlerindeki ralli asli değersiz seviyede vadesini tamamlamaya yaklaşan birçok opsiyonu kazanca çevirdi; Goldman Sachs'ın vadesini zararda yani değersiz kapatacak bazı opsiyonları vade kapanışına birkaç gün kala 500 milyon dolarlık değere ulaşmıştı.

6 yıl sonra ilk satışı

Morgan Stanley CEO'su James Gorman, 6 yıl sonraki ilk hisse senedi satışını gerçekleştirdi. Gorman, Trump'ın zaferinden geçen haftaya kadar toplamda 385 bin hisse sattı ve 200 bin hisse satım opsiyonunu kullandı.

Goldman Sachs yöneticileri ise raporlamalara göre 983 bin hisse satım opsiyonu çalıştırdı. Ayrıca GS yöneticilerinin 'hisse fiyatlarında yüzde 33 artış koşuluyla piyasa fiyatının altında alım hakkı' yazılı ve vadesi bu yıl sonunda dolacak olan opsiyonu bulunmaktaydı ki bu da değere ulaştı.

Satış bu kadarla sınırlı olmayabilir

WSJ'ye göre Wall Street banka yöneticilerinin tüm satışı bunlarla sınırlı olmayabilir. Bankaların sadece üst yöneticilerinin ve ücretlendirmesi büyük ölçüde hisse ve opsiyonlara bağlı olan personelinin portföy hareketlerini açıklama zorunluluğu bulunuyor. Diğer taraftan bilanço gönderme döneminde satış yasağı bulunuyor ve bu dönem geçen hafta sona erdi, böylece daha fazla hisse satılabilir hale geldi.

Banka yöneticilerinin satışı ne ifade ediyor?

Şirket yöneticilerinin hisse satışları 'içeridekilerin' yükselen fiyatlara karşı ihtiyatlı bir tutumda olduklarını ya da hisse portföylerini artırmak için mevcut fiyatları uygun görmedikleri sinyali olarak okunuyor. Bu örnekte ise banka yöneticilerinin yıllardır zararına taşıdıkları hisselerin kara geçmesiyle satışı tercih etmiş olabilecekleri hatırlatılıyor.

Bankalar Trump rallisinde endeksi yüzde 3'e katladı

KBW Nasdaq Bankacılık Endeksi Trump'ın zaferinden bu yana daha esnek regülasyonlar, büyüme yanlısı politikalar ve düşük vergi beklentileriyle yaklaşık yüzde 20 artarak endeksin yaklaşık 3 kat üzerinde prim yapmıştı.

Obama ailesi, Donald ve Melania Trump, Beyaz Saray'da karşılamıştı: