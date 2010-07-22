Banka müşterilerinin akıl almaz istekleri

T24- Özel bankacılık müşterileri istekleriyle bankacıları adeta canından bezdiriyor. Kimi çocuğuna tez yazdırıyor, kimi bankacıyı ayaklı ATM gibi kullanıyor
500 bin liranın üzerinde varlığı olan müşteri
lere hizmet veren özel bankacılık
birimlerine gelen talepler duyanlara 'pes' dedirtiyor. Bankaların bu alandaki rekabeti arttıkça zengin müşterilerin istekleri de 'şımarıklık' boyutuna varıyor. Özel müşterilere hizmet veren bankacıların anlatımına göre, kimi müşteri bankacıdan üniversitede okuyan oğlunun tezini yazmasını istiyor, kimisi eşinin resim sergisine sponsorluk talep ediyor. Türkiye'de oturduğu ev ve bindiği otomobil hariç 500 bin liranın üzerinde varlığı olan müşteri sayısı 50 bini bulurken, bu alanda rekabet eden bankaların sayısının her geçen gün artması müşterilerin bankalardan sağladığı faydayı optimize ediyor. İsmini vermek istemeyen bir özel bankacılık görevlisi en yoğun talep edilen hizmetin nakit para transferi olduğunu söylüyor.
NAKİT PARA TALEP EDİLİYOR
Üstelik yüklü miktarlarda. Tatildeki bir işadamı kendisine nakit para gönderilmesini istediği zaman, bankacılar elden bir görevliyle kendisine parayı ulaştırıyor. Yani özel müşteri ayaklı ATM hizmeti alıyor. Ön plana çıkan bir diğer istek ise özel uçak ayarlanması. Özel bankacılık bölümlerini tur şirketi gibi kullanan müşteriler her türlü rezervasyon, araç kiralama gibi isteklerini de bankalar üzerinden hallediyor. En çok duyulan isteklerden biri de bir akrabasının işe alınması veya terfi ettirilmesinin sağlanması. Bulunamayan biletler de bankacıların oldukça zamanını alan uğraşlardan biri haline gelmiş durumda. Ulusal ve uluslararası festivaller, konserler, yat yarışları ve spor müsabakaları çok yoğun talep görüyor. Hem de VIP bölümünden. Havalimanına bırakılmak isteyen müşteriler dışında havalimanı içinde bagajının taşınmasını isteyenler de var.
SİKKE ALMAK İSTEYENLER DE VAR
Türkiye'de halihazırda 1 milyon liranın üzerinde mevduatı olan 30 bin kişi bulunuyor. Ancak toplam varlıklar açısından bakıldığında sanat eserleri de ciddi bir kalem oluşturuyor. Birçok müşteri sanıldığının aksine parasını sadece tablolara yatırmıyor. Tarihi değeri olan sikkeler alınmasını isteyenler de çıkıyor.