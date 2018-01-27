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Banka müdürünün sır intiharı

Hakan KAYA - Özgür EREN - İSTANBUL DHA ETİLER'de, bir bankada şube müdürü olarak çalışan kişi evinde kendini asarak intihar etti

27 Ocak 2018 16:24

Hakan KAYA - Özgür EREN - İSTANBUL DHA
ETİLER\'de, bir bankada şube müdürü olarak çalışan kişi evinde kendini asarak intihar etti.  
Olay Beşiktaş Etiler Akat Mahallesi Spor Yazarları Sitesi Sedef Sokak\'ta bu sabah saatlerinde meydana geldi. Özel bir  bankada şube müdürü olarak çalışan Şener Yücel, evde eşi ve çocuğu bulunduğu sırada yatak odasında kendisini iple asarak intihar etti. 
Odanın kapısını açtığında eşinin ipe asılı olduğunu gören Bahar Yücel kısa süreli şokun ardından durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yücel\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyup eve gelen Yücel\'in arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Eşi Bahar Yüceli  ise yakınları teselli etmeye çalıştı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yücel\'in cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 
(fotoğraflı)
 

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