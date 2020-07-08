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Banka müdürünün Koronavirüs testi pozitif çıktı, çalışanlar karantinaya alındı

08 Temmuz 2020 16:16

Mardin'in Derik ilçesinde Koronavirüs testi pozitif çıkan banka müdürü hastanede tedaviye, aynı katta çalışan personel ise evlerinde karantinaya alındı.

Mardin'in Derik ilçesi Cevizpınar mahallesinde bulunan bir banka şubesinin müdürü, Koronavirüs belirtilerinin ardından hastaneye giderek test yaptırdı.

Covid-19 testi pozitif çıkan müdür, hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı.

Banka dezenfekte edilirken, müdür S.D. ile aynı katta çalışan 3 personel evlerinde karantinaya alındı.

Banka şubesi, başka bölgeden görevlendirilen müdür ile hizmet vermeye devam ediyor.

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