Banka müdürü ormanlık alanda ölü bulundu

Isparta’da bir bankanın şube müdürü Ahmet Ural, dağ yolunda ormanlık alanda başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, bir bankanın Isparta şube müdürü Ahmet Ural, bu sabah işyerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları ve banka çalışanları, bunun üzerine polise başvurdu. Ahmet Ural’ı aramalar sürerken, Isparta-Burdur dağ yolundan geçen vatandaşlar 34 PH 4344 plakalı otomobili, yolun ortasında terk edilmiş halde gördü. Aracın sahibini arayanlar, ormanlık alanda Ahmet Ural’ın cansız bedeni ve hemen yanındaki tüfekle karşılaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede başından vurulduğu belirlenen Ural’ın cesedi, Burdur Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Ural’ın kullandığı ve bankaya ait olduğu belirlenen otomobilde yapılan incelemede tüfeğe ait kılıf bulundu.

İntihar ettiği ihtimalı üzerine durulan Ahmet Ural’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.