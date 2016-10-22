T24 LogoT24 Logo
Gündem

Banka müdürü ormanlık alanda ölü bulundu

Müdürün intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor

22 Ekim 2016 00:55

Isparta’da bir bankanın şube müdürü Ahmet Ural, dağ yolunda ormanlık alanda başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, bir bankanın Isparta şube müdürü Ahmet Ural, bu sabah işyerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları ve banka çalışanları, bunun üzerine polise başvurdu. Ahmet Ural’ı aramalar sürerken, Isparta-Burdur dağ yolundan geçen vatandaşlar 34 PH 4344 plakalı otomobili, yolun ortasında terk edilmiş halde gördü. Aracın sahibini arayanlar, ormanlık alanda Ahmet Ural’ın cansız bedeni ve hemen yanındaki tüfekle karşılaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede başından vurulduğu belirlenen Ural’ın cesedi, Burdur Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Ural’ın kullandığı ve bankaya ait olduğu belirlenen otomobilde yapılan incelemede tüfeğe ait kılıf bulundu.

İntihar ettiği ihtimalı üzerine durulan Ahmet Ural’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

banka müdürüıspartaölüintihar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24