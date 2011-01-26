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BANKA MÜDÜRÜ EŞİNE HAKARET EDEN BABA OĞULU YARALADI ADANA (A.A)

26 Ocak 2011 20:44

-BANKA MÜDÜRÜ EŞİNE HAKARET EDEN BABA OĞULU YARALADI ADANA (A.A) - 26.01.2011 - Adana'da, tartıştığı baba oğulu tabancayla yaralayan banka müdürünün, bankacı olan eşi de ifadesine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Alınan bilgiye göre, tartıştığı Muzaffer Umut ile oğlu Doğukan Umut'u tabancayla yaralayan Adana Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir banka şubesinin müdürü S.A'nın emniyetteki sorgusu sürüyor. Banka müdürü S.A'nın, aynı bankanın başka bir şubesinde çalışan eşi A.A, ifadesine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  Baba ve oğulun müşteri olarak gittikleri banka şubesinde görevli A.A. ile tartıştıkları ve hakarette bulundukları, eşinden olayı duyan S.A'nın da konuşmak için iş yerine gittiği baba ve oğlunu çıkan tartışmada vurduğu öğrenildi. Bu arada, Adana Devlet Hastanesine kaldırılan Doğukan Umut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Numune Hastanesinde tedavisi süren baba Muzaffer Umut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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